Facebook подал в суд на антимонопольные органы Евросоюза

Американская корпорация Facebook 27 июля подала в суд на антимонопольные органы Европейского союза. Адвокаты корпорации считают, что в Евросоюзе требуют предоставить документы, содержащие личную информацию сотрудников.

Евросоюз запустил ряд расследований в отношении Facebook с 2019 года Фото: ЕРА

Американская корпорация Facebook в понедельник, 27 июля, подала в суд на антимонопольные органы Европейского союза (ЕС) из-за посягательства на личные данные своих сотрудников. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на адвоката Facebook по вопросам конкуренции Тима Лэмба.

Европейская комиссия потребовала от Facebook предоставить доступ к документам с более чем 2500 поисковых потоков, включая широкие критерии ключевых слов. В Facebook говорят, что это означает передачу несвязанных конфиденциальных данных.

"Мы сотрудничаем с комиссией и надеемся предоставить ей сотни тысяч документов", – сказал Лэмб.

"Широкий характер запросов Еврокомиссии означает, что нам пришлось бы передать преимущественно несущественные документы, которые не имеют никакого отношения к расследованию", – рассказал адвокат.

Лэмб подчеркнул, что запрашиваемые документы содержат особо конфиденциальную личную информацию, касающуюся медицинских документов сотрудников, частных финансовых бумаг и личной информации о членах их семей.

С 2019 года Евросоюз запустил ряд расследований в отношении корпорации Facebook. Одно из них касалось массива данных, другое – виртуальной торговой площадки, которую для купли-продажи используют 800 млн пользователей в 70 странах мира.

С начала расследования Facebook уже предоставил Еврокомиссии 315 тысяч документов, насчитывающих 1,7 млн страниц. Адвокаты корпорации обжаловали запросы комиссии в Общем суде Евросоюза, подав 15 июля жалобу.