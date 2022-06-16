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Facebook собирает данные о женщинах, желающих сделать аборт

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Рекламные инструменты Facebook помогают клиникам отслеживать женщин, желающих сделать аборт
Рекламные инструменты Facebook помогают клиникам отслеживать женщин, желающих сделать аборт
Фото: depositphotos.com

Рекламные инструменты Facebook отслеживают женщин, которые ищут услуги по прерыванию беременности. Об этом говорится в расследовании журналистов изданий Reveal и The Markup, опубликованном 15 июня.

Журналисты проанализировали около 2500 веб-сайтов центров кризисной беременности, которые выступают против абортов. Они обнаружили, что по крайней мере 294 из них использовали трекер Meta Pixel – сервис, который позволяет компаниям следить за тем, кто посещает их сайты, а в дальнейшем – таргетировать рекламу на них в Facebook.

Некоторые из конфиденциальных личных данных, которые собирали центры, включали информацию о том, рассматривает человек возможность аборта или пытается получить средства экстренной контрацепции или тест на беременность.

При этом согласно политике Meta, их трекер должен фильтровать чувствительные данные о здоровье, но они все же собирались.

Журналисты подчеркивают, что центры кризисной беременности, как правило, не являются лицензированными медицинскими учреждениями и не подчиняются официальным правилам конфиденциальности. В основном ими руководят религиозные организации, цель которых – убедить женщин отказаться от аборта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Facebook, аборт, соцсети, конфиденциальность
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