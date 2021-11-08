После смерти беременной минздрав Польши уточнил ситуации, когда в стране разрешен аборт

В ведомстве подчеркнули, что в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни или здоровью женщины (например, подозрение на инфекцию полости матки, кровотечение), можно немедленно прервать беременность.

"Следует особо подчеркнуть, что врачи не должны бояться принимать очевидные решения, основанные на их опыте и доступных медицинских знаниях", – отметили в минздраве.

Сообщение польского ведомства появилось после массовой акции протеста в Польше из-за смерти 30-летней беременной женщины. Она поступила в больницу на 22-й неделе беременности с отхождением околоплодных вод, врачи подтвердили патологию. Ребенок умер внутри матери, у женщины начался септический шок, и через сутки после поступления в больницу она умерла.

Врачи не сделали аборт, хотя у ее плода не было околоплодных вод. Теперь же именно эта ситуация (действия врачей при недостатке околоплодных вод) особенно обсуждается в инструкциях минздрава Польши.