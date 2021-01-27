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В Польше вступило в силу решение о запрете абортов

Конституционный суд Польши опубликовал решение о запрете абортов, которое осенью 2020 года отложили из-за протестов в стране. Под запрет попали аборты даже в случае, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание.

В Польше возобновились акции протеста против запрета абортов
В Польше возобновились акции протеста против запрета абортов
Фото: EPA

В Польше 27 января было опубликовано и вступило в силу решение Конституционного суда о запрете абортов. Об этом сообщает польский канал TVN 24.

К вечеру в стране начались акции протеста несогласных с запретом абортов, митинг проходил под офисом Конституционного суда, сообщил телеканал TVN 24.

"Если решение будет опубликовано, это будет день, когда пытки женщин будут узаконены в Польше. Комитет ООН по правам человека прямо говорит: принуждение женщины к рождению ребенка со смертельными пороками, которые приведут к смерти, – это пытка", – заявила депутат Марселина Завиша.

2 октября 2020 года Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего, КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше.

4 ноября на фоне протестов правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов.

Теги: конституция, Польша, ООН, пытки, запрет, аборт, беременность
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