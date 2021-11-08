"Ни одной больше". В Польше после смерти беременной, которой врачи отказались делать аборт, прошли массовые протесты. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В городах Польши 6 ноября тысячи людей вышли на "Марш за Изу" после смерти в больнице 30-летней Изабеллы
, сообщила Wyborcza
. Беременной женщине врачи, несмотря на угрозу ее жизни, не хотели делать аборт из-за требований законодательства
, а ждали, пока умрет плод. Женщина умерла еще в сентябре, однако ее история получила огласку в конце октября – сперва о ней узнали СМИ, а 1 ноября подтвердила
адвокатская компания, представляющая семью умершей. Вечером 1 ноября люди начали выходить на протесты, а 6 ноября прошли многотысячные митинги в разных городах. Только в Варшаве, по информации организаторов, вышло от 20 до 30 тыс. людей. Активисты несли плакаты "Ни одной больше", "Ее сердце тоже билось", "Права женщин – права людей", а также фотографии Изабеллы. Организаторы демонстрации призывали участников не использовать политическую символику.