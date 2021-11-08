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"Ни одной больше". В Польше после смерти беременной, которой врачи отказались делать аборт, прошли массовые протесты. Фоторепортаж

Сегодня 10.03
В городах Польши 6 ноября тысячи людей вышли на "Марш за Изу" после смерти в больнице 30-летней Изабеллы, сообщила Wyborcza. Беременной женщине врачи, несмотря на угрозу ее жизни, не хотели делать аборт из-за требований законодательства, а ждали, пока умрет плод. Женщина умерла еще в сентябре, однако ее история получила огласку в конце октября – сперва о ней узнали СМИ, а 1 ноября подтвердила адвокатская компания, представляющая семью умершей. Вечером 1 ноября люди начали выходить на протесты, а 6 ноября прошли многотысячные митинги в разных городах. Только в Варшаве, по информации организаторов, вышло от 20 до 30 тыс. людей. Активисты несли плакаты "Ни одной больше", "Ее сердце тоже билось", "Права женщин – права людей", а также фотографии Изабеллы. Организаторы демонстрации призывали участников не использовать политическую символику.
Теги: Польша, смерть, протесты, митинг, марш, больница, Варшава, аборт, Гданьск, Краков, женщины, Вроцлав, демонстрации, врачи, акции протеста
 

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