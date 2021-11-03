В Польше зафиксирован первый случай смерти беременной, связанный с ограничением на аборты

30-летняя женщина поступила в больницу на 22-й неделе беременности с отхождением околоплодных вод, врачи подтвердили патологию.
Ребенок умер внутри матери, у женщины начался септический шок, и через сутки после поступления в больницу она умерла.
По словам ее адвоката, перед смертью женщина связывалась с родственниками и сообщила им, что врачи не стали прерывать беременность, заявив, что необходимо "подождать и посмотреть".
В больнице, где лечилась беременная, заявили, что единственным фактором, определяющим ее лечение, была безопасность пациентки и плода, а решение о прерывании беременности – "другой вопрос".
В лечебном учреждении добавили, что все медицинские решения принимались с учетом правовых положений и стандартов поведения, действующих в Польше.
2 октября 2020 года Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Закон разрешает проведение аборта в случае изнасилования, инцеста и когда есть угроза для жизни женщины.
Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше. 4 ноября 2020 года на фоне протестов правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов.
27 января 2021 года оно было опубликовано и вступило в силу.
В мае 2021 года Польша попросила Чехию изменить законопроект об абортах, чтобы не допустить "абортного туризма" полек в эту страну.