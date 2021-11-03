В Польше зафиксирован первый случай смерти беременной, связанный с ограничением на аборты

В Польше беременная умерла из-за решения врачей не делать ей аборт Фото: depositphotos.com

30-летняя женщина поступила в больницу на 22-й неделе беременности с отхождением околоплодных вод, врачи подтвердили патологию.

Ребенок умер внутри матери, у женщины начался септический шок, и через сутки после поступления в больницу она умерла.

По словам ее адвоката, перед смертью женщина связывалась с родственниками и сообщила им, что врачи не стали прерывать беременность, заявив, что необходимо "подождать и посмотреть".

В больнице, где лечилась беременная, заявили, что единственным фактором, определяющим ее лечение, была безопасность пациентки и плода, а решение о прерывании беременности – "другой вопрос".

В лечебном учреждении добавили, что все медицинские решения принимались с учетом правовых положений и стандартов поведения, действующих в Польше.