После запрета абортов в Польше предложили создать женщинам "комнаты для слез"

Пресс-секретарь министерства юстиции Агнешка Боровская, столкнувшись с критикой ее заявления о "хосписах с возможностью поплакать" для женщин, у которых есть риск родить ребенка со смертельными пороками, заявила, что ее слова вырвали из контекста.

После вступления в силу запрета на аборты из-за патологии плода в Польше власти рассматривают варианты поддержки женщин, которым придется рожать детей с особенностями. В частности, большой резонанс вызвало предложение создать специальные хосписы для таких беременных, где будет "комната для слез".

Пресс-секретарь министерства юстиции Польши Агнешка Боровская рассказывала о подготовленном партией Solidarna Polska законопроекте, регулирующем деятельность специальных перинатальных хосписов, в интервью TVN24. По словам Боровской, в больницах должны быть координаторы, которые поддержат женщину, а также направят ее в хоспис.

"Женщина [у которой есть риск родить мертвого ребенка или ребенка со смертельными пороками] в больнице ждет, что ее поддержат. У нее должны быть отдельная комната, возможность поплакать, встретиться с психологом, особый уход, указание, что делать дальше", – сказала она.

Заявление Боровской вызвало бурную критику.

"Я бы предпочла, чтобы наше государство сделало все, чтобы женщинам не приходилось плакать. Но что я могу в этом понимать?" – отреагировала на инициативу журналистка Newsweek Polska Рената Грохаль.

Pa * stwo stworzy Polkom "mo * liwo * wyp * akania si * " w hospicjach perinatalnych, jak mówi rzeczniczka min Ziobry. Wola * abym, * eby pa * stwo zrobi * o wszystko, * eby Polki nie musia * y p * aka * , ale co ja tam wiem * ‍ * https://t.co/4FUTJKILmM — Renata Grochal (@Renata_Grochal) February 3, 2021

Другой журналист – противник запрета Михал Коланко написал: "Я смотрел сериал, в котором было что-то подобное, но думал, что это фантастика. Он назывался "Рассказ служанки".

Боровская заявила, что ее слова вырвали из контекста, а те, кто критикует законопроект, – "враги женщин".

Projekt @SolidarnaPL o wsparciu dla kobiet, które s * w tzw. trudnych ci * ach daje rozwi * zania, które ju * dawno powinny nam przys * ugiwa * . Prawo do godnego traktowania, intymno * ci, empatii, konsylium lekarskiego, psychologa. Ka * dy kto podwa * a te potrzeby jest wrogiem kobiet! — Agnieszka Borowska (@a_borowska17) February 3, 2021

Она сообщила, что до сих пор женщины в такой ситуации были совершенно одиноки, "искали знания в интернете", а разработанный проект, основанный на опыте женщин и специалистов перинатального хосписа, позволит им получить помощь и поддержку.

"Я сама потеряла ребенка и знаю, каково положение женщин в больницах, когда они узнают, что их беременность опасна для жизни или что у ребенка есть серьезные дефекты, в том числе летальные. Я не имела права плакать, в комнате были и другие женщины. Когда я спросила доктора, как выглядит мой ребенок, он сказал: "Такой большой, фиолетовый". Следует ли так относиться к любой матери?" – рассказала Боровская в интервью Onet Wiadomosti.

Правящая партия "Право и справедливость" пока не отреагировала на предложение своих партнеров по коалиции. Но утверждает, что меры по поддержке женщин, столкнувшихся с патологией плода, будут представлены в ближайшее время. Депутат "ПиС" Бартоломей Врублевский, один из инициаторов постановления об абортах, заявил, что правительство должно как можно скорее представить комплексный пакет поддержки для матерей, работа над которым ведется уже несколько месяцев. Предполагается, что пакет обеспечит ежемесячную поддержку в размере €330 для семей с детьми-инвалидами, а также единовременное пособие в размере до €4400, сообщает Notes from Poland.

Кристина Какпура, глава Федерации женщин и планирования семьи, в комментарии Onet Wiadomosti отметила, что "правительство ошиблось с порядком действий" и следовало сначала организовать пособия для женщин в драматической ситуации, а потом заставлять их рожать. "Почему вдруг нам кажется, что у службы здравоохранения, которой остро не хватает денег, вдруг найдутся дополнительные ресурсы на специальные комнаты и особую помощь таким матерям, которые вынуждены рожать, например, мертворожденных? До сих пор этой так называемой государственной поддержки таких женщин просто не существовало", – сказала она.

2 октября 2020 года Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего, КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Закон разрешает проведение аборта в случае изнасилования, инцеста и когда есть угроза для жизни женщины.

Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше. 4 ноября 2020 года на фоне протестов правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов.

27 января 2021 года оно было опубликовано и вступило в силу.