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Fiat Chrysler и Peugeot объединились в автогруппу Stellantis

Автокомпании Fiat Chrysler и Peugeot SA объединились в корпорацию Stellantis. Ее возглавит нынешний генеральный директор Peugeot SA Карлос Таварес.

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Fiat Chrysler и Peugeot начали объединение в 2019 году
Fiat Chrysler и Peugeot начали объединение в 2019 году
Фото: ЕРА

Итало-американская автокомпания Fiat Chrysler и французская Peugeot SA объединились в автогруппу Stellantis, сделку оценили в 52 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении новой автокорпорации 16 января.

По информации компании, акции Stellantis начали торговаться на биржах Euronext и Mercato Telematico Azionario сегодня. На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги появятся во вторник, 19 января, под стандартным символом STLA.

Агентство Reuters отметило, что Fiat Chrysler и Peugeot начали объединение в 2019 году, чтобы создать группу с годовым объемом продаж около 8,1 млн автомобилей. Корпорацию возглавит нынешний генеральный директор Peugeot SA Карлос Таварес.

В Stellantis планируют сократить годовые расходы на 5 млрд евро без необходимости закрытия части производства. Аналитики ожидают, что после объединения компания сможет наладить показатели работы в Китае и нарастить объемы продаж, которые значительно отстают от объемов производства.

Stellantis будет иметь достаточно ресурсов, чтобы начать производство электрокаров и конкурировать с крупными игроками на рынке.

Новая компания объединит французских производителей автомобилей массового потребления Peugeot и Citroen, самых продаваемых Jeep, а также итальянских спортивных авто люкс-класса Maserati и Alfa Romeo, писало агентство Associated Press.

Теги: автомобили, объединение, ценные бумаги, продажа
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