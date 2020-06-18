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Финский дипломат заявил, что Горбачев хотел отдать Финляндии Карелию

По словам консультанта МИД Финляндии Юкки Сеппинена, при подготовке встречи Михаила Горбачева с финским коллегой Майно Койвисто звучала тема передачи Карельской АССР и Выборга под юрисдикцию Хельсинки. В "Горбачев-фонде" отрицают эту информацию.

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В Финляндии заявили, что Горбачев в последний год существования СССР допускал передачу Карелии, в окружении экс-президента утверждают, что это не так
В Финляндии заявили, что Горбачев в последний год существования СССР допускал передачу Карелии, в окружении экс-президента утверждают, что это не так
Фото: Горбачев-Фонд / Facebook

В 1990–1991 годах Советский Союз выражал готовность передать Финляндии контроль над Карельской АССР и Выборгом Ленинградской области. Об этом в своих мемуарах написал бывший дипломат, консультант министерства иностранных дел Финляндии Юкка Сеппинен, сообщает Iltalehti.

Эти земли были отторгнуты Советским Союзом в результате войны 1939–1940 годов.

Сеппинен уверен, что советское правительство хотело избавиться от дотационных районов. Эта тема звучала накануне переговоров президента СССР Михаила Горбачева с финским коллегой Мауно Койвисто; дипломат якобы узнал о наличии таких планов от советника – посланника СССР в Хельсинки Льва Паузина.

По словам автора мемуаров, правительство РСФСР во главе с Борисом Ельциным также демонстрировало готовность к обсуждению "карельского вопроса". Препятствием стала позиция Койвисто, который посчитал, что присоединение столь большой территории расбалансирует страну.

Пресс-секретарь "Горбачев-фонда", многолетний переводчик советского президента Павел Палажченко в интервью "РИА Новости" назвал слова Сеппинена фальшивкой, так как переговоры официальных лиц опубликованы и в них нет упоминаний о передаче территорий. Палажченко предположил, что в Финляндии идет информационная атака на покойного президента Койвисто.

Теги: СССР, Михаил Горбачев, Финляндия, мемуары, Карелия, РСФСР, дипломаты, Павел Палажченко
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