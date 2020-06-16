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Переводчик Горбачева Палажченко: Нэнси Рейган говорила, что ее раздражало, как Раиса Горбачева на первой встрече все время стремилась показать свою начитанность

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко сказал, что поначалу отношения жены Горбачева Раисы и супруги 40-го президента США Рональда Рейгана Нэнси складывались напряженно, но в итоге они нашли общий язык.

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В последний раз семьи Горбачева и Рейгана встречались, когда последний уже не был президентом
В последний раз семьи Горбачева и Рейгана встречались, когда последний уже не был президентом
Фото: wikipedia.org

Сотрудник "Горбачев-Фонда", дипломат, многолетний личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что сразу после знакомства отношения жены Горбачева Раисы и супруги 40-го президента США Рональда Рейгана Нэнси не заладились.

Отвечая на вопрос журналиста, почему у жен президентов СССР и США не сложились отношения, Палажченко сказал: "Думаю, права Нэнси, которая говорила, что "мы с ней просто перенервничали". Они настолько ощущали ответственность, обе были настолько преданы своим мужьям, настолько боялись что-то не так сделать и сказать, что, видимо, не получилось. Нэнси потом говорила, что ее раздражало, как Раиса все время стремилась показать свою начитанность".

Он пояснил, что жена Горбачева демонстрировала в разговоре с Нэнси Рейган свою образованность.

"Она готовилась ко всем поездкам. Если ей говорили, что планируется посещение какого-то музея, она для себя записывала: какие художники, о чем спросить. Может, это было чрезмерно, не знаю. Возможно, у них не сразу сработала, как американцы говорят, chemistry – нужная химическая реакция. Не исключаю. Но потом их отношения наладились. Во время их встречи в 1990 году, когда Рейган уже не был президентом, я уже был свидетелем. Михаил Сергеевич был в США с визитом, посетил в том числе Сан-Франциско. Рейган с Нэнси приехали в Сан-Франциско, они встретились в нашем консульстве, которое американцы, кстати, недавно забрали у России. Они тогда просидели, наверное, час с лишним", – отметил переводчик.

Палажченко добавил, что в тот раз все прошло "замечательно".

Говоря о Раисе Горбачевой, он подчеркнул, что экс-президент СССР до сих пор окончательно не оправился от ее смерти.

"Как я понимаю, она видела свою роль именно в плане моральной, эмоциональной, психологической поддержки своего мужа, которому была невероятно предана. Я другой такой семейной пары не видел, честно говоря. Она была в его жизни единственной женщиной, а он – единственным мужчиной в ее", – добавил Палажченко.

Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?" Читайте полную версию интервью

Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, последним председателем президиума Верховного Совета СССР, первым председателем Верховного Совета СССР, а также первым и единственным президентом СССР.

Раиса Максимовна Горбачева умерла 20 сентября 1999 года от лейкоза.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: США, СССР, Михаил Горбачев, Рональд Рейган, Павел Палажченко
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