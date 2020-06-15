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Переводчик Горбачева Палажченко: Королева Великобритании не говорит ничего, что не было бы утверждено премьер-министром

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко сказал, что королева Великобритании Елизавета II при встрече произвела на него "замечательное впечатление".

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Палажченко: Она блестяще несет свое бремя
Палажченко: Она блестяще несет свое бремя
Фото: ЕРА

Сотрудник "Горбачев-Фонда", дипломат, многолетний личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал о личной встрече Горбачева с королевой Великобритании Елизаветой II в 1989 году.

"Тогда она была на 30 лет моложе. Не то чтобы сейчас ее жалко, но… Какая-то старушка идет. А тогда… Они же готовятся к таким беседам. Она не говорит ничего, что не было бы утверждено премьер-министром. Вы это знали?.. Там все расписано", – отметил Палажченко.

Дипломат пояснил, что британская королева не посещала СССР из-за истории с расстрелом большевиками последнего российского императора Николая II и членов его семьи (Романовы были родственниками британских монархов).

"Ни разу не было визита королевы в нашу страну... Была договоренность – заранее, по дипломатическим каналам, – что Горбачев ее пригласит и что она это приглашение не отклонит. Это был очень интересный момент. И до этого были визиты наших руководителей в Великобританию, но была договоренность не приглашать, не поднимать этот вопрос, поскольку королева не может принять такое приглашение. Здесь была договоренность, что она не скажет, что принимает приглашение, но и не скажет: "Я не смогу приехать". Это был первый шаг", – сказал Палажченко.

Он назвал королевскую семью Великобритании оперой Верди.

"Она [королева] производит замечательное впечатление. Восхищаться надо этим человеком. Но когда она читает свою ежегодную речь в парламенте, ее до последней запятой пишет аппарат премьер-министра. Она говорит то, что положено говорить", – подчеркнул переводчик Горбачева.

Он добавил, что Елизавета II "блестяще несет свое бремя".

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Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. Она является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.

Королева Великобритании приехала в Россию только в 1994 году.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, СССР, Великобритания, Михаил Горбачев, королева Елизавета II, Николай II, Павел Палажченко
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