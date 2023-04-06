"Фото недели". Телескоп Hubble зафиксировал последствия взрыва сверхновой

Взрыв сверхновой в этой галактике зафиксировали в 2009 году Фото: esahubble.org

Об этом 3 апреля сообщили на сайте обсерватории.

"Катастрофически мощный" взрыв сверхновой II типа в этой галактике ученые заметили в 2009 году, говорится в релизе.

"Хотя сама сверхновая уже давно скрылась из виду, Hubble недавно сделал перерыв в своем регулярном графике наблюдений, чтобы осмотреть последствия этого взрывного события", – пояснили в обсерватории.

В Twitter Hubble опубликовали снимок, сделанный телескопом, отметив, что это "фото недели от Hubble".

* Hubble studies aftermath of cosmic explosion! *



Our ESA/Hubble Picture of The Week features the amorphous spiral galaxy UGC 2890, which saw a catastrophically powerful supernova explosion.



Read more here: https://t.co/1nadpTZhzH and * pic.twitter.com/rXgt490cN4 — HUBBLE (@HUBBLE_space) April 3, 2023

Как пояснили в обсерватории, взрыв сверхновой II типа – это зрелищный энергетический взрыв, событие, знаменующее смерть массивной звезды: в ядре заканчивается топливо для ядерного синтеза, оно гаснет и сжимается под действием силы тяжести, это приводит к взрыву.

"Исследование "Хабблом" сверхновых II типа может дать представление о типах звезд, которые их создают, и обнаружить звезды, пережившие колоссальные взрывы сверхновых", – добавили авторы релиза.