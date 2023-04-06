"Фото недели". Телескоп Hubble зафиксировал последствия взрыва сверхновой

Об этом 3 апреля сообщили на сайте обсерватории.
"Катастрофически мощный" взрыв сверхновой II типа в этой галактике ученые заметили в 2009 году, говорится в релизе.
"Хотя сама сверхновая уже давно скрылась из виду, Hubble недавно сделал перерыв в своем регулярном графике наблюдений, чтобы осмотреть последствия этого взрывного события", – пояснили в обсерватории.
В Twitter Hubble опубликовали снимок, сделанный телескопом, отметив, что это "фото недели от Hubble".
* Hubble studies aftermath of cosmic explosion! *— HUBBLE (@HUBBLE_space) April 3, 2023
Our ESA/Hubble Picture of The Week features the amorphous spiral galaxy UGC 2890, which saw a catastrophically powerful supernova explosion.
Read more here: https://t.co/1nadpTZhzH and * pic.twitter.com/rXgt490cN4
Как пояснили в обсерватории, взрыв сверхновой II типа – это зрелищный энергетический взрыв, событие, знаменующее смерть массивной звезды: в ядре заканчивается топливо для ядерного синтеза, оно гаснет и сжимается под действием силы тяжести, это приводит к взрыву.
"Исследование "Хабблом" сверхновых II типа может дать представление о типах звезд, которые их создают, и обнаружить звезды, пережившие колоссальные взрывы сверхновых", – добавили авторы релиза.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.