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"Фото недели". Телескоп Hubble зафиксировал последствия взрыва сверхновой

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Взрыв сверхновой в этой галактике зафиксировали в 2009 году
Взрыв сверхновой в этой галактике зафиксировали в 2009 году
Фото: esahubble.org

Космический телескоп Hubble зафиксировал на фото последствия взрыва сверхновой звезды в спиральной галактике UGC 2890, которая находится на расстоянии около 30 млн световых лет от Земли.

Об этом 3 апреля сообщили на сайте обсерватории. 

"Катастрофически мощный" взрыв сверхновой II типа в этой галактике ученые заметили в 2009 году, говорится в релизе. 

"Хотя сама сверхновая уже давно скрылась из виду, Hubble недавно сделал перерыв в своем регулярном графике наблюдений, чтобы осмотреть последствия этого взрывного события", – пояснили в обсерватории. 

В Twitter Hubble опубликовали снимок, сделанный телескопом, отметив, что это "фото недели от Hubble". 

Как пояснили в обсерватории, взрыв сверхновой II типа – это зрелищный энергетический взрыв, событие, знаменующее смерть массивной звезды: в ядре заканчивается топливо для ядерного синтеза, оно гаснет и сжимается под действием силы тяжести, это приводит к взрыву.

"Исследование "Хабблом" сверхновых II типа может дать представление о типах звезд, которые их создают, и обнаружить звезды, пережившие колоссальные взрывы сверхновых", – добавили авторы релиза. 

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, взрыв, телескоп, галактика, сверхновая, Hubble, звезда, обсерватория
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