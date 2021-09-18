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Францию накрыла волна хейта и издевательств над 11-летними детьми

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Волна хейта детей 2010 года рождения началась еще в 2020 году
Волна хейта детей 2010 года рождения началась еще в 2020 году
Фото: depositphotos.com

Во Франции разгорелся скандал с массовым буллингом детей 2010 года рождения. Об этом 17 сентября сообщил канал France Info.

Движение с издевательствами над 11-летними детьми завирусилось в TikTok. В соцсети под хештегом #Anti2010 пользователи публикуют множество видео, где оскорбляют поколение детей, рожденных в 2010 году. В частности, их обвиняют в отсутствии вкуса.

Конкретный источник волны хейта к детям неизвестен. France Info отмечает, что движение зародилось еще в 2020 году, но тогда оно было не так распространено.

Одной из причин, что объектом нападок стали именно 11-летние дети, журналисты считают игру Fortnite. Официально она запрещена для детей до 12 лет, тем не менее дети этого возраста все равно в нее играют. Из-за этого они подвергаются хейту со стороны "старших" игроков за нарушение правил.

Также волна издевок над детьми усилилась после выхода трека ютубера Pink Lily, родившейся в 2010 году. В треке Pop It Mania она восхваляет Pop It (популярную среди детей игрушку-анистресс) и поколение 2010 года. В тексте есть такие слова: "Мы – королевы 2010 года" и "Рожденные в 2010 году и уже в моде".

На YouTube видео задизлайкали – 79 тыс. лайков против 408 тыс. дизлайков. 

ВИДЕО
Видео: PINK LILY VIDÉO / YouTube

11-летняя Жюли рассказала журналистам, что старшие дети угрожают ей и ее одногодкам. Детей грозятся избивать за ролики других 11-летних детей, опубликованные в TikTok.

На ситуацию отреагировала Федерация родительских советов Франции. Она обратилась к правительству с просьбой принять срочные меры. Ассоциация также призвала правительство ввести в действие "настоящую политику защиты детей в социальных сетях".

Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланкер 16 сентября в Twitter призвал старшеклассников проявить благосклонность к своим товарищам, родившимся в 2010 году. Свое видео он сопроводил хештегом #BienvenueAux2010, что переводится как "Добро пожаловать в 2010". После его публикации видео с этим хэштегом и поддержкой детей стали публиковать и пользователи TikTok.

Теги: Франция, дети, соцсети, буллинг, TikTok
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