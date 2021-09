Францию накрыла волна хейта и издевательств над 11-летними детьми

Nous disons OUI à la fraternité.

Et NON au harcèlement.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collégiens et collégiennes, élèves de 6ème.

Alors vous aussi, souhaitez la #BienvenueAux2010.

Et ne laissez rien passer:

* 3020 face au harcèlement

* 3018 face au cyber-harcèlement pic.twitter.com/ZahKNxpdMD