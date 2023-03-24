Французская компания Leroy Merlin передаст бизнес в РФ местному руководству

"После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над компанией Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 тыс. сотрудников и гарантировать, что деятельность компании останется на службе жителей страны", – говорится в сообщении.

В ADEO добавили, что процесс передачи управления был начат несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Он следует за приостановкой всех новых инвестиций компании в России с начала войны в Украине и переходом к постепенной независимости местных операций.

В то же время сделка еще должна быть одобрена соответствующими органами власти в России.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции внесло Leroy Merlin в список международных спонсоров терроризма из-за отказа уходить с российского рынка.