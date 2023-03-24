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Французская компания Leroy Merlin передаст бизнес в РФ местному руководству

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НАПК внесло Leroy Merlin в список международных спонсоров терроризма из-за отказа уходить с российского рынка
НАПК внесло Leroy Merlin в список международных спонсоров терроризма из-за отказа уходить с российского рынка
Фото: EPA

Владелец французской компании Leroy Merlin решил передать свое российское подразделение местному руководству. Об этом 24 марта заявила материнская компания ADEO.

"После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над компанией Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 тыс. сотрудников и гарантировать, что деятельность компании останется на службе жителей страны", – говорится в сообщении.

В ADEO добавили, что процесс передачи управления был начат несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Он следует за приостановкой всех новых инвестиций компании в России с начала войны в Украине и переходом к постепенной независимости местных операций.

В то же время сделка еще должна быть одобрена соответствующими органами власти в России. 

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции внесло Leroy Merlin в список международных спонсоров терроризма из-за отказа уходить с российского рынка.

Контекст:

После ввода российских войск в Украину и наложения на Россию санкций многие компании заявили об уходе с российского рынка. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 28 января 2023 года уже ушли более 1200 компаний.

Киевская школа экономики подсчитала, что российский рынок полностью покинули менее 6% иностранных компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, терроризм, бизнес, деятельность, Киевская школа экономики
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