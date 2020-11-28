Фриланд в День памяти жертв голодоморов: Канада всегда будет с Украиной

Вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд почтила память погибших во время Голодомора фразой на украинском.

Фриланд: Канада всегда будет c Украиной и будет защищать народ Украины Фото: Chrystia Freeland / Facebook

Вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд в День памяти жертв голодоморов написала в Facebook, что Канада всегда будет поддерживать Украину.

"Сегодня мы вспоминаем об убийстве голодом миллионов украинцев советским режимом во время Голодомора. Канада всегда будет c Украиной и будет защищать народ Украины, его суверенитет и территориальную целостность", – заявила она.

Фриланд написала этот текст на английском и продублировала его на французском. Обе цитаты вице-премьер Канады завершила на украинском, почтив память погибших во время Голодомора.

О геноциде украинцев во время Голодомора 1932–1933 годов сегодня заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он подтвердил поддержку Канадой Украины и подытожил свое заявление фразой на украинском "Вічна їм пам'ять", транслитерированной латиницей.

Фриланд – канадская журналистка и политик украинского происхождения. До политической карьеры она работала во влиятельных СМИ, в том числе в Financial Times и Reuters. В 2013 году ушла из журналистики.