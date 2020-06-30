ФСБ заявила о предотвращении теракта во Владикавказе

По утверждению ФСБ, 30-летний гражданин России собирался подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий города, "после чего планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористической организации ИГИЛ".

У задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, а также средства связи, касающиеся переписки с членами ИГИЛ, "изобличающей его преступные намерения".