ФСБ заявила о предотвращении теракта во Владикавказе

По утверждению ФСБ, 30-летний гражданин России собирался подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий города, "после чего планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористической организации ИГИЛ".
У задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, а также средства связи, касающиеся переписки с членами ИГИЛ, "изобличающей его преступные намерения".
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