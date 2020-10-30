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Фукуяма назвал три составляющие эффективной борьбы с пандемией COVID-19

Американский философ Фрэнсис Фукуяма назвал пандемию коронавирусной инфекции политическим экспериментом, в котором общества получают разный эффект.

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Фукуяма: Руководители государства, которые не воспринимают пандемию всерьез, это настоящая катастрофа для общества
Фукуяма: Руководители государства, которые не воспринимают пандемию всерьез, – это настоящая катастрофа для общества
Фото: EPA

Политическое устройство и уровень демократичности государств не влияют на их успешность в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом рассказал профессор Стенфордского университета Фрэнсис Фукяма в интервью LIGA.net, которое опубликовано 30 октября.

"Эту ситуацию можно считать чем-то вроде политического эксперимента, который показывает, как различные общества ведут себя, столкнувшись с пандемией. Но я не думаю, что все зависит от политического устройства и уровня демократичности государства. Мы видим пример автократичного Китая, который определенно успешно справился с распространением вируса. С другой стороны, есть примеры успеха и в демократическом лагере: Южная Корея, Германия, Тайвань", – отметил философ.

По его мнению, на успешность борьбы влияют три фактора.

"Первое – дееспособность государства. Имеется в виду наличие ресурсов для того, чтобы у вас было достаточно докторов, клиник и медработников, которые находятся на передовой борьбы с болезнью. Второе – доверие. Здесь я бы выделил два направления. Речь о доверии граждан к правительству, когда люди носят маски и остаются дома, если власти просят об этом. Также немаловажно доверие друг к другу: это очень сложная ситуация, люди как никогда нуждаются во взаимной поддержке", – подчеркнул Фукуяма.

Третий фактор, по его словам, – правильные лидеры.

"Думаю, что руководители государства, которые не воспринимают пандемию всерьез, – это настоящая катастрофа для общества. Вы можете быть хорошо подготовленными и иметь профессионалов во главе системы здравоохранения, но все способны разрушить неправильные указания высшего руководства. Хороший пример в этом смысле – США, где национальный лидер изначально не принимал угрозу, что в итоге стало проблемой", – считает профессор.

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире на 30 октября составило 45 млн 300 тыс., умерло 1 млн 184 тыс, выздоровело 30 млн 380 тыс. человек.

США занимают первое место в мире по распространению COVID-19. В стране выявлено 8,9 млн заболевших, 229 тыс. умерших, 3,55 млн выздоровевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Германия, Китай, Южная Корея, демократия, катастрофа, Тайвань, Фрэнсис Фукуяма, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, эксперимент, пандемия, коронавирус
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