G7 и Евросоюз осудили Северную Корею за запуск межконтинентальной баллистической ракеты

"[Мы] самым решительным образом осуждаем наглый запуск Северной Кореей еще одной межконтинентальной баллистической ракеты, проведенный 12 июля после пуска с использованием технологий баллистических ракет, проведенного 31 мая, и пусков двух баллистических ракет 15 июня", – говорится в заявлении.

Министры заявили, что Северная Корея продолжает расширять свой незаконный ядерный потенциал и потенциал баллистических ракет, а также наращивать дестабилизирующую деятельность.

"Эти пуски представляют серьезную угрозу региональному и международному миру и стабильности и подрывают глобальный режим нераспространения. Они являются вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее проводить любые дальнейшие запуски с использованием технологии баллистических ракет. Мы еще раз призываем Северную Корею воздерживаться от любых других провокационных действий", – заявили главы МИД.

Они потребовали от КНДР отказаться от ядерного оружия и ядерных программ, а также призвали Совбез ООН к "быстрому, решительному и единому" ответу.

"Частота неоднократных вопиющих нарушений Северной Кореей резолюций СБ ООН в сочетании с соответствующим бездействием СБ ООН из-за противодействия со стороны некоторых членов вызывает серьезную тревогу. Мы призываем все государства – члены ООН полностью и эффективно выполнять все резолюции СБ ООН и настоятельно призываем членов СБ ООН выполнять свои обязательства. Мы призываем Северную Корею к конструктивной дипломатии и принимаем неоднократные предложения диалога, выдвинутые Японией, Соединенными Штатами и Республикой Корея", – говорится в заявлении.

13 июля северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что днем 12 июля КНДР осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. Согласно сообщению, запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Аналитики NK News предполагают, что Ким Чен Ын руководил запуском из частной семейной усадьбы на восточной окраине Пхеньяна.