ГОРДОН
 
 
МИР

G7 и Евросоюз осудили Северную Корею за запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КНДР запустила ракету 12 июля
КНДР запустила ракету 12 июля
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудили запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. Заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США 13 июля.

"[Мы] самым решительным образом осуждаем наглый запуск Северной Кореей еще одной межконтинентальной баллистической ракеты, проведенный 12 июля после пуска с использованием технологий баллистических ракет, проведенного 31 мая, и пусков двух баллистических ракет 15 июня", – говорится в заявлении.

Министры заявили, что Северная Корея продолжает расширять свой незаконный ядерный потенциал и потенциал баллистических ракет, а также наращивать дестабилизирующую деятельность.

"Эти пуски представляют серьезную угрозу региональному и международному миру и стабильности и подрывают глобальный режим нераспространения. Они являются вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее проводить любые дальнейшие запуски с использованием технологии баллистических ракет. Мы еще раз призываем Северную Корею воздерживаться от любых других провокационных действий", – заявили главы МИД.

Они потребовали от КНДР отказаться от ядерного оружия и ядерных программ, а также призвали Совбез ООН к "быстрому, решительному и единому" ответу.

"Частота неоднократных вопиющих нарушений Северной Кореей резолюций СБ ООН в сочетании с соответствующим бездействием СБ ООН из-за противодействия со стороны некоторых членов вызывает серьезную тревогу. Мы призываем все государства – члены ООН полностью и эффективно выполнять все резолюции СБ ООН и настоятельно призываем членов СБ ООН выполнять свои обязательства. Мы призываем Северную Корею к конструктивной дипломатии и принимаем неоднократные предложения диалога, выдвинутые Японией, Соединенными Штатами и Республикой Корея", – говорится в заявлении.

13 июля северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что днем 12 июля КНДР осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. Согласно сообщению, запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Аналитики NK News предполагают, что Ким Чен Ын руководил запуском из частной семейной усадьбы на восточной окраине Пхеньяна.

Контекст:

Hwasong-18 – северокорейская трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе. Это первая твердотопливная МБР, разработанная Северной Кореей, и впервые была представлена на параде 8 февраля 2023 года в честь 75-й годовщины основания Корейской народной армии.

Первый раз Hwasong-18 КНДР испытала 13 апреля, сообщало ЦТАК.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: КНДР, Северная Корея, Большая семерка, Евросоюз, ракета, Жозеп Боррель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Галина ГРИШИНА
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Галина ГРИШИНА
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Галина ГРИШИНА
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Галина ГРИШИНА
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
Галина ГРИШИНА
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
Галина ГРИШИНА
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
Галина ГРИШИНА
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (679317)
2
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (103137)
3
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (100448)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (96313)
5
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (72279)
6
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (68419)
7
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (65532)
8
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (48518)
 
 
 
 