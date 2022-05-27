"Газпром" выплатит рекордные дивиденды за 2021 год

Чистая прибыль компании в 2021 году выросла в 13 раз Фото: ЕРА

По данным компании, в 2020 году дивиденды составляли 12,55 руб. на акцию.

"Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка", – сообщила пресс-служба топливного экспортера.

Основным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, называется увеличение цен на газ и нефть. В связи с этим чистая прибыль в 2021 году выросла в 13 раз.

Эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов в комментарии изданию "Ведомости" обращает внимание на то, что хотя экспортные объемы поставок в Европейский союз выросли в 2021 году всего на 3%, монополия "выиграла за счет шестикратного подорожания топлива".

Общий размер дивидендных выплат составит 1 трлн 243,570 млрд руб. ($19,3 млрд). Согласно публичным данным, 50% акций "Газпрома" принадлежат государству.