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"Газпром" выплатит рекордные дивиденды за 2021 год

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Чистая прибыль компании в 2021 году выросла в 13 раз
Чистая прибыль компании в 2021 году выросла в 13 раз
Фото: ЕРА

Совет директоров российской компании "Газпром" рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб. на акцию, об этом 26 мая сообщила пресс-служба "Газпрома".

По данным компании, в 2020 году дивиденды составляли 12,55 руб. на акцию. 

"Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка", – сообщила пресс-служба топливного экспортера.

Основным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, называется увеличение цен на газ и нефть. В связи с этим чистая прибыль в 2021 году выросла в 13 раз.

Эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов в комментарии изданию "Ведомости" обращает внимание на то, что хотя экспортные объемы поставок в Европейский союз выросли в 2021 году всего на 3%, монополия "выиграла за счет шестикратного подорожания топлива". 

Общий размер дивидендных выплат составит 1 трлн 243,570 млрд руб. ($19,3 млрд). Согласно публичным данным, 50% акций "Газпрома" принадлежат государству.

Контекст:

"Газпром" – крупнейшая газовая компания в мире, российский монополист в области добычи, переработки и продажи природной нефти и газа. "Газпром" контролирует медиахолдинг "Газпром-медиа", в который входят телекомпании "НТВ" и "НТВ-плюс". Также важными активом компании являются дочерний банк "Газпромбанк ".

Теги: Газпром, Россия, акции, цена на нефть, цена на газ, ценные бумаги
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