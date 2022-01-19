Впервые за год акции крупнейших российских компаний — "Яндекса", "Сбербанка" и "Газпрома" — упали на 10%

Впервые почти за год индекс Московский биржи к закрытию торгов опустился до отметки 3328 пунктов. Последний раз такое существенное колебание происходило в марте 2021 года, тогда значение упало ниже 3400 пунктов.

С начала торгов 18 января акции крупнейших российских компаний — "Газпрома", "Сбербанка" и "Яндекса" — также опустились в среднем на 10%.

Вчера наблюдалось и падение индекса РТС, который является основным индикатором фондового рынка России. Его значение упало на 7,29%, или до 1367 пунктов. Аналогичное снижение этого показателя наблюдалось в феврале прошлого года – ниже 1400 пунктов.