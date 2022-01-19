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Впервые за год акции крупнейших российских компаний — "Яндекса", "Сбербанка" и "Газпрома" — упали на 10%

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На российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал с марта прошлого года
На российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал с марта прошлого года
Фото:@cryptoleoru/Twitter

Вчера индекс Московской биржи к моменту закрытия торгов опустился на 6,5%. Об этом 18 января сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на данные биржи.

Впервые почти за год индекс Московский биржи к закрытию торгов опустился до отметки 3328 пунктов. Последний раз такое существенное колебание происходило в марте 2021 года, тогда значение упало ниже 3400 пунктов.

С начала торгов 18 января акции крупнейших российских компаний — "Газпрома", "Сбербанка" и "Яндекса" — также опустились в среднем на 10%.

Вчера наблюдалось и падение индекса РТС, который является основным индикатором фондового рынка России. Его значение упало на 7,29%, или до 1367 пунктов. Аналогичное снижение этого показателя наблюдалось в феврале прошлого года – ниже 1400 пунктов.

Контекст:

Российские акции снижаются на негативном геополитическом фоне после безрезультатных переговоров с США и НАТО и нового проекта санкций, пишет РБК. Падение усилилось после окончания переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Россия начала сокращать свое посольство в Киеве, 5 января из Украины в Москву отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. Об этом 17 января написала The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ.

Использование РФ энергетики в качестве оружия будет иметь последствия для газопровода "Северный поток – 2". Об этом 18 декабря в Москве на совместном брифинге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по итогам их встречи заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. РБК отмечает, что падение акций усилилось после этой встречи.

Теги: Газпром, Россия, Сергей Лавров, фондовый рынок, Яндекс, МИД России, МИД Германии, Сбербанк, Московская биржа, Анналена Бербок
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