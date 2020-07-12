ГОРДОН
 
 
МИР

Геннадий Гудков: Путин должен уйти. Вот основной урок хабаровского мирного бунта

Российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков считает, что стихийный выход на акции протеста в Хабаровске десятков тысяч граждан являются последним предупреждением президенту РФ Владимиру Путину.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гудков считает, что у главы Кремля для россиян остался только "кнут"
Гудков считает, что у главы Кремля для россиян остался только "кнут"
Фото: Мария Перфильева / Facebook

В связи с акциями протеста в Хабаровском крае президент РФ Владимир Путин должен уйти в отставку. Такое мнение в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" выразил 12 июля российский оппозиционер и бывший депутат Государственной думы РФ Геннадий Гудков.

"Стихийный выход 35 тысяч (или больше?) людей на улицы Хабаровска – последнее "китайское" предупреждение Путину и всем его кремлевским сотоварищам. Просто если в Кремле или путинском бункере снова ничего не поймут, скорой беды уже не избежать... Самое главное: в Хабаровске политический протест был направлен против Путина лично, против его вечного сидения в Кремле... В умах миллионов уже произошел тектонический сдвиг общественного сознания: во всем виноват Путин... Он должен уйти. Вот основной урок хабаровского мирного бунта", – написал политик.

Он считает, что лозунг: "Путина в отставку!" – станет "главным трендом всего политического и нарастающего социального протеста".

"Власть Путина и его ставленников в народе начинают все больше презирать и даже ненавидеть; его ставленников уже освистывают на стадионах и концертах, и скоро это станет регулярным и массовым явлением", – прогнозирует Гудков.

По его словам, у главы Кремля для ответа народу остался только "кнут" – "вооруженные до зубов силовики и репрессивный механизм".

"Рискнет ли Путин применить свои вооруженные отряды против накапливающего злость народа? Я бы на его месте не рисковал: так можно повторить судьбу ряда диктаторов современного мира, уже совершавших подобную ошибку", – подчеркнул оппозиционер.

9 июля был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек. Люди скандировали: "Свободу!", "Москва, уходи!", "Дальний восток – наш", "Путина – в отставку", "Путин – вор", "Мы здесь власть".

12 июля массовые шествия продолжились. Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными. Полицейские сначала не применяли никаких мер в отношении демонстрантов. Позже начались задержания.

Теги: Россия, Владимир Путин, протесты, акции, Хабаровск, отставка, Геннадий Гудков, акции протеста, Сергей Фургал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
В Tinder появились видеочаты
В Tinder появились видеочаты
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
"Топим жир!". alyona alyona показала первые результаты похудения. Фото
"Топим жир!". alyona alyona показала первые результаты похудения. Фото
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться
Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS