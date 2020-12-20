Германия вернула 15 человек, находившихся в лагерях ИГИЛ

Правительство ФРГ вывезло из Сирии 12 детей и трех женщин, которые находились в лагерях для пленных террористической организации ИГИЛ. По данным местных СМИ, пленных вернули в Германию на специально зафрахтованном для секретной операции самолете.

В МИД Германии заявили, что женщин и детей вернули из гуманитарных соображений Фото: depositphotos.com

Правительство Германии 19 декабря вернуло в страну пленников террористической организации ИГИЛ, которые содержались в лагере на севере Сирии. Об этом сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

В Германию вернулись три женщины и 12 детей. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что людей вернули из гуманитарных соображений.

"Речь идет о сиротах и больных детях, это случаи, когда отъезд был необходим особенно срочно. Эта хорошая новость незадолго до Рождества вселяет уверенность в том, что мы сможем вернуть и других граждан. Мы будем работать над этим в ближайшие недели и месяцы", – отметил глава МИД.

По словам Мааса, операции по возвращению предшествовали месяцы интенсивной подготовки и координации. Провели ее совместно Германия и Финляндия.

По информации издания Spiegel, одна из женщин была задержана спецслужбами ФРГ сразу после прибытия во Франкфурт-на-Майне. Ее подозревают в причастности к ИГИЛ. Spiegel отметил, что пленников вернули в Германию на специально зафрахтованном для секретной операции самолете.

Террористическая организация "Исламское государство" была основана в 2006 году. Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.