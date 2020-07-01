Германия возглавила Совет Европейского союза

Председательство Германии в Совете Европейского союза будет длиться до 31 декабря.

С 1 июля Германия будет возглавлять Совет Европейского союза. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Председательство Германии будет длиться до 31 декабря. В этот период она будет иметь большое влияние на формирование повестки дня в Совете ЕС.

Сейчас главными приоритетами в своей работе Германия определила преодоление пандемии COVID-19, борьбу с распространением вируса, помощь европейской экономике в восстановлении и укрепление социальной сплоченности в Европе.

В начале июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина будет работать с Германией во время ее главенства в Совете ЕС над тем, чтобы продолжать сближаться с Европейским союзом.

Совет ЕС – один из двух законодательных органов Европейского союза. В него входят 27 министров – по одному от каждого из правительств государств – членов Европейского союза. Каждые полгода в Совете ЕС меняется главенствующая страна, которая должна тесно сотрудничать с еще двумя странами для установления долгосрочных целей и совместной повестки дня. Их называют "тройкой". Сейчас в эту тройку входят Германия, Португалия и Словения.