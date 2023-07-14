Гильдия киноактеров США присоединилась к забастовке сценаристов

Гильдия объявила о забастовке после неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, которые длились почти месяц.

"Несмотря на то, что мы добросовестно вели переговоры и стремились к заключению соглашения, которое в достаточной степени учитывало бы интересы исполнителей, ответы Альянса на наши предложения не были адекватными", – говорится в сообщении.

В связи с этим Национальный совет гильдии проголосовал за начало забастовки.

The Guardian отмечает, что забастовка Sag-Aftra, которая началась 14 июля, ознаменует собой первый за 63 года случай, когда голливудские сценаристы и актеры бастуют одновременно.

Ожидается, что забастовки остановят большую часть голливудского кино- и телепроизводства и окажут серьезное влияние на экономику Лос-Анджелеса в целом. Поскольку некоторые из крупнейших голливудских звезд бастуют, пресс-конференции, посвященные премьерам летних и осенних фильмов, будут отменены, а вручение премии "Эмми", вероятно, будет отложено.