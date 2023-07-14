Гильдия киноактеров США присоединилась к забастовке сценаристов

Гильдия объявила о забастовке после неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, которые длились почти месяц.
"Несмотря на то, что мы добросовестно вели переговоры и стремились к заключению соглашения, которое в достаточной степени учитывало бы интересы исполнителей, ответы Альянса на наши предложения не были адекватными", – говорится в сообщении.
В связи с этим Национальный совет гильдии проголосовал за начало забастовки.
The Guardian отмечает, что забастовка Sag-Aftra, которая началась 14 июля, ознаменует собой первый за 63 года случай, когда голливудские сценаристы и актеры бастуют одновременно.
Ожидается, что забастовки остановят большую часть голливудского кино- и телепроизводства и окажут серьезное влияние на экономику Лос-Анджелеса в целом. Поскольку некоторые из крупнейших голливудских звезд бастуют, пресс-конференции, посвященные премьерам летних и осенних фильмов, будут отменены, а вручение премии "Эмми", вероятно, будет отложено.
Голливудские сценаристы бастуют со 2 мая. Основным требованием забастовки является пересмотр заработных плат из-за появления стриминговых сервисов на рынке труда. Также Гильдия настаивает, чтобы ИИ не мог писать или переписывать материал, а также его не использовали как источник для того, чтобы создать новую историю.
Сценаристы акцентируют, что у них нет достойной заработной платы, стриминги используют их услуги за меньшие деньги, чем кино- или телеиндустрия. В частности, протестующие жалуются на то, что им недоплачивают за работу в “миникомнатах” – это место, где команда сценаристов разбивает историю сериала на серии и сезоны. Такую комнату собирают перед началом съемок, затем работников распускают и не предоставляют доступ к работе в каждом эпизоде. Потому меняется и заработная плата.
Забастовка сценаристов уже повлияла на то, что сейчас приостановили производство многих сериалов, шоу и фильмов, например, Saturday night live, "Очень странные дела", " Эмили в Париже", "Последние из нас" и другие.