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Гильдия киноактеров США присоединилась к забастовке сценаристов

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Впервые за 63 года голливудские сценаристы и актеры бастуют одновременно
Впервые за 63 года голливудские сценаристы и актеры бастуют одновременно
Фото: EPA

Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио (Sag-Aftra) 13 июля объявила о присоединении к забастовке сценаристов, которая продолжается уже более двух месяцев.

Гильдия объявила о забастовке после неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, которые длились почти месяц.

"Несмотря на то, что мы добросовестно вели переговоры и стремились к заключению соглашения, которое в достаточной степени учитывало бы интересы исполнителей, ответы Альянса на наши предложения не были адекватными", – говорится в сообщении.

В связи с этим Национальный совет гильдии проголосовал за начало забастовки.

The Guardian отмечает, что забастовка Sag-Aftra, которая началась 14 июля, ознаменует собой первый за 63 года случай, когда голливудские сценаристы и актеры бастуют одновременно.

Ожидается, что забастовки остановят большую часть голливудского кино- и телепроизводства и окажут серьезное влияние на экономику Лос-Анджелеса в целом. Поскольку некоторые из крупнейших голливудских звезд бастуют, пресс-конференции, посвященные премьерам летних и осенних фильмов, будут отменены, а вручение премии "Эмми", вероятно, будет отложено. 

Контекст:

Голливудские сценаристы бастуют со 2 мая. Основным требованием забастовки является пересмотр заработных плат из-за появления стриминговых сервисов на рынке труда. Также Гильдия настаивает, чтобы ИИ не мог писать или переписывать материал, а также его не использовали как источник для того, чтобы создать новую историю.

Сценаристы акцентируют, что у них нет достойной заработной платы, стриминги используют их услуги за меньшие деньги, чем кино- или телеиндустрия. В частности, протестующие жалуются на то, что им недоплачивают за работу в “миникомнатах” – это место, где команда сценаристов разбивает историю сериала на серии и сезоны. Такую комнату собирают перед началом съемок, затем работников распускают и не предоставляют доступ к работе в каждом эпизоде. Потому меняется и заработная плата.

Забастовка сценаристов уже повлияла на то, что сейчас приостановили производство многих сериалов, шоу и фильмов, например, Saturday night live, "Очень странные дела", " Эмили в Париже", "Последние из нас" и другие.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, телевидение, кино, забастовка, фильм, переговоры, Голливуд, актер, звезда, сценарист, Гильдия киноактеров США
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