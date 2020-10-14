Компания Disney объявила о реорганизации подразделений

Руководство американской компании The Walt Disney Company намерено изменить работу подразделений, отвечающих за производство и распространение контента.

The Walt Disney Company была создана в 1923 году Фото: Disney Careers / Facebook

Американская компания The Walt Disney Company заявила о внесении изменений в работу своих подразделений, сделав приоритетным производство фильмов и передач для собственных стриминговых платформ. Об этом сообщается 12 октября на официальном сайте компании.

В публикации говорится, что руководство медиакомпании намерено разделить процесс разработки и производства контента от его дистрибуции. По мнению руководства компании, это позволит оперативно реагировать на изменения спроса со стороны зрителей.

В свою очередь, производство контента будет разделено на три группы – съемки кинопродукции, развлекательные телепередачи и спортивные программы.

Сообщается, что реализацией продукции будет заниматься отдельное подразделение компании. При этом приоритетным направлением работы этого департамента станут стриминговые сервисы The Walt Disney Company – Disney+, Hulu, ESPN+.

The Walt Disney Company была основана 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия. Компания распоряжается активами Fox: Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family и Fox Animation, Twentieth Century Fox Television, FX Productions и Fox21, FX Networks, National Geographic Partners, Fox Networks Group International, Star India, Tata Sky и Endemol Shine Group и 30% сервиса Hulu.

В феврале 2020 года новым генеральным директором компании стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.

Чапек заменил на посту Роберта Айгера, который занимал должность гендиректора с 2005 года. Айгер продолжит работу председателя Disney до конца контракта (31 декабря 2021 года).