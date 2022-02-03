Глава Пентагона подтвердил, что лидер ИГИЛ подорвал себя и членов своей семьи

"Я безмерно горжусь силами США, которые провели операцию против Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши, лидера ИГИЛ. Во время операции он взорвал взрывное устройство, убив себя и членов своей семьи", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что минобороны США "серьезно относится" к обязательству избегать причинения вреда гражданскому населению в ходе операций.

"Эта операция была специально разработана и проведена таким образом, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения. Мы знаем, что аль-Курайши и другие в его резиденции непосредственно стали причиной гибели женщин и детей прошлой ночью. Но, учитывая сложность этой миссии, мы рассмотрим возможность того, что наши действия также могли причинить вред невинным людям", – сказал глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что несмотря на гибель главаря ИГИЛ, борьба с этой организацией продолжается.