Байден заявил о ликвидации в Сирии главаря ИГИЛ

"Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных Сил мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ", – говорится в заявлении.

Байден добавил, что все американские военные благополучно вернулись с операции.

Он анонсировал обращение по этому поводу позже 3 февраля.

В Twitter Белого дома была опубликована фотография, на которой изображены Байден, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности.

"Президент Байден, вице-президент Харрис и члены команды президента по национальной безопасности наблюдают за контртеррористической операцией по удалению с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ", – сообщили в администрации президента США.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

Высокопоставленный представитель американской администрацил сообщил агентству Reuters, что курайши были убиты в ходе рейда. Чиновник сказал, что "террористический объект" взорвал бомбу, в результате чего погибли он сам и члены его семьи, в том числе женщины и дети.