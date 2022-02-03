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Байден заявил о ликвидации в Сирии главаря ИГИЛ

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Байден: Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию
Байден: Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию
Фото: EPA

Президент США Джо Байден объявил о ликвидации главаря террористов ИГИЛ в Сирии. Его заявление 3 февраля опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных Сил мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ", – говорится в заявлении.

Байден добавил, что все американские военные благополучно вернулись с операции.

Он анонсировал обращение по этому поводу позже 3 февраля.

В Twitter Белого дома была опубликована фотография, на которой изображены Байден, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности. 

"Президент Байден, вице-президент Харрис и члены команды президента по национальной безопасности наблюдают за контртеррористической операцией по удалению с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ", – сообщили в администрации президента США.

Высокопоставленный представитель американской администрацил сообщил агентству Reuters, что курайши были убиты в ходе рейда. Чиновник сказал, что "террористический объект" взорвал бомбу, в результате чего погибли он сам и члены его семьи, в том числе женщины и дети.

Контекст:

Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши был выбран главарем ИГИЛ в 2019 году после ликвидации американскими военными предыдущего лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади.

Теги: США, терроризм, Сирия, Джо Байден, Исламское государство, ИГИЛ
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