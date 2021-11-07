В Афганистане 25 боевиков "Исламского государства" сдались властям

По словам Башира, бывшие боевики действовали в районах Спингар, Пачирагам и Батикот и силы безопасности страны будут продолжать стабилизировать ситуацию в Нангархаре и его окрестностях.
Один из сдавшихся публично призвал других боевиков прекратить бои и поддержать усилия по установлению мира в Афганистане.
Это вторая группа боевиков, сдавшаяся властям провинции Нангархар. В пятницу, 5 ноября, 55 боевиков сдались силовикам в Джелалабаде.
Между "Талибаном" и хорасанской ветвью "Исламского государства", утвердившейся в Афганистане, много лет длится конфликт, который обострился в 2015 году, когда погиб старший командир талибов в провинции Логар Абдул Гани. С тех пор боевики этих двух группировок регулярно участвуют в столкновениях друг с другом.
В августе этого года большинство провинций Афганистане перешло под управление группировки "Талибан". 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
После прихода талибов к власти в стране несколько раз случались масштабные взрывы, в организации которых подозревают боевиков "Исламского государства". Речь, в частности, о взрывах у аэропорта Кабула в августе.