В Афганистане 25 боевиков "Исламского государства" сдались властям

Между "Талибаном" и хорасанской ветвью "Исламского государства", утвердившейся в Афганистане, много лет длится конфликт Фото: EPA

По словам Башира, бывшие боевики действовали в районах Спингар, Пачирагам и Батикот и силы безопасности страны будут продолжать стабилизировать ситуацию в Нангархаре и его окрестностях.

Один из сдавшихся публично призвал других боевиков прекратить бои и поддержать усилия по установлению мира в Афганистане.

Это вторая группа боевиков, сдавшаяся властям провинции Нангархар. В пятницу, 5 ноября, 55 боевиков сдались силовикам в Джелалабаде.