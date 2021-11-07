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В Афганистане 25 боевиков "Исламского государства" сдались властям

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Между "Талибаном" и хорасанской ветвью "Исламского государства", утвердившейся в Афганистане, много лет длится конфликт
Между "Талибаном" и хорасанской ветвью "Исламского государства", утвердившейся в Афганистане, много лет длится конфликт
Фото: EPA

В субботу, 6 ноября, 25 боевиков террористической группировки "Исламское государство" добровольно сдались властям города Джелалабад в Восточном Афганистане. Об этом сообщил глава разведки в провинции Нангархар Мохаммад Башир, отмечает Xinhua.

По словам Башира, бывшие боевики действовали в районах Спингар, Пачирагам и Батикот и силы безопасности страны будут продолжать стабилизировать ситуацию в Нангархаре и его окрестностях.

Один из сдавшихся публично призвал других боевиков прекратить бои и поддержать усилия по установлению мира в Афганистане.

Это вторая группа боевиков, сдавшаяся властям провинции Нангархар. В пятницу, 5 ноября, 55 боевиков сдались силовикам в Джелалабаде.

Контекст:

Между "Талибаном" и хорасанской ветвью "Исламского государства", утвердившейся в Афганистане, много лет длится конфликт, который обострился в 2015 году, когда погиб старший командир талибов в провинции Логар Абдул Гани. С тех пор боевики этих двух группировок регулярно участвуют в столкновениях друг с другом.

В августе этого года большинство провинций Афганистане перешло под управление группировки "Талибан". 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

После прихода талибов к власти в стране несколько раз случались масштабные взрывы, в организации которых подозревают боевиков "Исламского государства". Речь, в частности, о взрывах у аэропорта Кабула в августе.

Теги: Афганистан, боевики, Исламское государство, Талибан, ИГИЛ
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