Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли, Байден заявил о ликвидации главаря ИГИЛ. Главное за день

В ходе официального визита Эрдогана в Киев Украина и Турция подписали восемь соглашений Фото: depositphotos.com

Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Украина и Турция 3 февраля подписали соглашение о зоне свободной торговли. В Кабмине ожидают, что подписание документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.

В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд. – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном – металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд, сообщала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Всего в ходе официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев 3 февраля Украина и Турция подписали восемь соглашений.

Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar

3 февраля Украина и Турция подписали соглашение о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Украине.

Министр обороны Алексей Резников сообщал, что соглашение с Турцией предусматривает создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий.

Комиссия вновь не смогла утвердить результаты конкурса на должность главы САП

3 февраля на заседании комиссии, которая проводит конкурс на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и выбирает главу САП, не было кворума.

Заседание закрыли, глава комиссии Екатерина Коваль предложила собраться снова на следующей неделе. Конкретную дату не объявляли.

Байден заявил о ликвидации главаря ИГИЛ

Президент США Джо Байден объявил о ликвидации в Сирии главаря террористов ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши.

Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что Курайши был убит в ходе рейда. Чиновник сказал, что "террористический объект" взорвал бомбу, в результате чего погибли он сам и члены его семьи, в том числе женщины и дети.

Джемилева выдвинули на Нобелевскую премию

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская выдвинула лидера крымскотатарского народа, нардепа от "Европейской солидарности" Мустафу Джемилева на Нобелевскую премию мира.