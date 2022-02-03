Вице-спикер польского Сейма выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира

Джемилева выдвигают на Нобелевскую премию мира четвертый раз Фото: eurosolidarity.org

Об этом агентству Kırım Haber Ajansı сообщил 3 февраля польский правозащитник Петр Хелбович.

С предложением выдвинуть Джемилева на Нобелевскую премию мира выступали в Меджлисе осенью прошлого года. Ранее его уже трижды выдвигали на эту премию – в 2009-м, 2011-м и 2015 году, отмечает Общественное.