Глава разведки РФ назвал химика Менделеева российским разведчиком

В числе тех, кто привлекался к разведывательной деятельности, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал химика Дмитрия Менделеева и литератора Александра Грибоедова.

Автор периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев был российским разведчиком. Об этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил российскому журналу "Историк" в интервью, которое опубликовано в декабрьском номере.

Речь шла о том, кто привлекался к разведывательной деятельности.

"Назову несколько наиболее известных имен: это первый председатель Императорского русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они – кто-то в большей, кто-то в меньшей степени – занимались разведывательной деятельностью, политической и военно-стратегической разведкой", – сказал Нарышкин.

По его словам, российские дипломаты в западной Европе уже в XVII веке "занимались не только политической, но и, можно сказать, уже научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств".

Менделеев жил в 1834–1907 годах, в 1869 году он придумал таблицу химэлементов.

Годы жизни Грибоедова, известного как автора пьесы "Горе от ума", – 1795–1829, а Пржевальского – 1839–1888.