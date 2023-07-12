Глава ВВС США заявил, что потенциал Украины трудно было оценить до войны, но сейчас он приносит "огромные дивиденды"

По его словам, это подчеркнуло необходимость выстраивания отношений в оборонной сфере "задолго до того, как они понадобятся".

"В стратегическом плане я думаю о том, насколько ценной была информация, полученная на ранних этапах до начала конфликта, и как она смогла сблизить не только НАТО, но и союзников или партнеров по всему миру", – сказал он.

Анализируя ход военных действий в Украине, он отметил важность противовоздушной обороны и интегрированной противовоздушной обороны. Однако ПВО играет важную, но не решающую роль в защите страны, считает Браун.

"Я думаю, что еще одна часть, которую я бы выделил, – это просто желание сражаться. Решимость и волю украинского народа и его руководства было трудно оценить до начала конфликта. Но это приносит огромные дивиденды", – подчеркнул главком ВВС.