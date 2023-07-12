Глава ВВС США заявил, что потенциал Украины трудно было оценить до войны, но сейчас он приносит "огромные дивиденды"

По его словам, это подчеркнуло необходимость выстраивания отношений в оборонной сфере "задолго до того, как они понадобятся".
"В стратегическом плане я думаю о том, насколько ценной была информация, полученная на ранних этапах до начала конфликта, и как она смогла сблизить не только НАТО, но и союзников или партнеров по всему миру", – сказал он.
Анализируя ход военных действий в Украине, он отметил важность противовоздушной обороны и интегрированной противовоздушной обороны. Однако ПВО играет важную, но не решающую роль в защите страны, считает Браун.
"Я думаю, что еще одна часть, которую я бы выделил, – это просто желание сражаться. Решимость и волю украинского народа и его руководства было трудно оценить до начала конфликта. Но это приносит огромные дивиденды", – подчеркнул главком ВВС.
25 мая президент США Джо Байден объявил о выдвижении Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. Это самый высокопоставленный офицер страны, который является главным военным советником президента США, министра обороны и Совета национальной безопасности, пишет CNN.Летом 2022 года Браун заявлял, что США и их союзники изучают не только возможность обучения военных пилотов для украинской армии, но и предоставление ей новых истребителей.