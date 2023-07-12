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Глава ВВС США заявил, что потенциал Украины трудно было оценить до войны, но сейчас он приносит "огромные дивиденды"

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Браун подчеркнул "желание украинцев сражаться"
Браун подчеркнул "желание украинцев сражаться"
Фото: ЕРА

Разведданные о подготовке России к войне в Украине помогли НАТО и союзникам объединиться еще до начала полномасштабной войны. Об этом глава военно-воздушных сил США и кандидат на должность главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун – младший заявил 11 июля, выступая в оборонном комитете Сената, пишет сайт Пентагона.

По его словам, это подчеркнуло необходимость выстраивания отношений в оборонной сфере "задолго до того, как они понадобятся".

"В стратегическом плане я думаю о том, насколько ценной была информация, полученная на ранних этапах до начала конфликта, и как она смогла сблизить не только НАТО, но и союзников или партнеров по всему миру", – сказал он.

Анализируя ход военных действий в Украине, он отметил важность противовоздушной обороны и интегрированной противовоздушной обороны. Однако ПВО играет важную, но не решающую роль в защите страны, считает Браун.

"Я думаю, что еще одна часть, которую я бы выделил, – это просто желание сражаться. Решимость и волю украинского народа и его руководства было трудно оценить до начала конфликта. Но это приносит огромные дивиденды", – подчеркнул главком ВВС.

Контекст:

25 мая президент США Джо Байден объявил о выдвижении Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. Это самый высокопоставленный офицер страны, который является главным военным советником президента США, министра обороны и Совета национальной безопасности, пишет CNN.

Летом 2022 года Браун заявлял, что США и их союзники изучают не только возможность обучения военных пилотов для украинской армии, но и предоставление ей новых истребителей.
Теги: ПВО, российская агрессия, ВВС США, война России против Украины, армия США, Чарльз Браун
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