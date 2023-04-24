Главреда немецкого журнала уволили из-за "интервью с Шумахером", сгенерированного искусственным интеллектом

Издательская группа принесла извинения семье Шумахера, который не появлялся на публике с тех пор, как в декабре 2013 года он получил черепно-мозговую травму.

"Эта несуразная и обманчивая статья никогда не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которых мы и наши читатели ожидаем от такого издательства, как Funke", – заявила управляющий директор журнала Funke Бьянка Польманн.

Ответ издательства последовал после того, как семья семикратного чемпиона "Формулы-1" Шумахера заявила, что планирует судебный иск против журнала.

15 апреля Die Aktuelle опубликовала фотографию улыбающегося гонщика на обложке с заголовком: "Михаэль Шумахер, первое интервью" и подзаголовком: "Это звучало обманчиво правдоподобно", сообщает CNN.

"Интервью" появляется на восьмой странице журнала с заголовком "Моя жизнь полностью изменилась" и включает вымышленные цитаты, приписываемые Шумахеру, в которых обсуждается его семейная жизнь после аварии и состояние его здоровья. Только к концу статьи становится понятно, что интервью было подготовлено искусственным интеллектом.