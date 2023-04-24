Главреда немецкого журнала уволили из-за "интервью с Шумахером", сгенерированного искусственным интеллектом

Издательская группа принесла извинения семье Шумахера, который не появлялся на публике с тех пор, как в декабре 2013 года он получил черепно-мозговую травму.
"Эта несуразная и обманчивая статья никогда не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которых мы и наши читатели ожидаем от такого издательства, как Funke", – заявила управляющий директор журнала Funke Бьянка Польманн.
Ответ издательства последовал после того, как семья семикратного чемпиона "Формулы-1" Шумахера заявила, что планирует судебный иск против журнала.
15 апреля Die Aktuelle опубликовала фотографию улыбающегося гонщика на обложке с заголовком: "Михаэль Шумахер, первое интервью" и подзаголовком: "Это звучало обманчиво правдоподобно", сообщает CNN.
Шумахер, являющийся семикратным чемпионом гонок "Формула-1", в декабре 2013 года упал, катаясь на горных лыжах, и получил травму головы, после чего находился в коме. Он пришел в себя 16 июня 2014-го.
В сентябре 2015 года его выписали из больницы в Лозанне, и с тех пор он проходит курс реабилитации дома.
16 декабря 2018 года британский таблоид Daily Mail сообщил, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппаратах жизнеобеспечения.
Близкие Шумахера не разглашают информацию о состоянии его здоровья по его желанию.