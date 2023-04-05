Призывы приостановить развитие искусственного интеллекта "не решат проблемы", считает Гейтс

22 марта было обнародовано обращение ученых и бизнесменов, которые призвали приостановить исследования ИИ минимум на полгода (обращение подписали уже более 10,1 тыс. человек, в том числе американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, американский бизнесмен, соучредитель соцсети Pinterest Эван Шарп, американский программист, соучредитель Apple Стив Возняк, генеральный директор фотоагентства Getty Images Крейг Питерс, израильский историк Юваль Ной Харари).

По мнению Гейтса, лучше сосредоточиться на том, как лучшим образом использовать разработки в области ИИ, он считает очевидным, что в этих технологиях есть "огромные преимущества".

Сейчас, как считает Гейтс, нужно "определить проблемные области". Говоря о паузе в разработках, он отметил, что детали такой остановки нужно обеспечить. Гейтс "не очень понимает, кто может остановиться, и согласится ли каждая страна в мире остановиться", и почему это нужно делать.