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Призывы приостановить развитие искусственного интеллекта "не решат проблемы", считает Гейтс

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Гейтс считает очевидным, что в технологиях ИИ есть огромные преимущества
Гейтс считает очевидным, что в технологиях ИИ есть огромные преимущества
Фото: ЕРА

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что призывы приостановить развитие искусственного интеллекта "не решат все проблемы", связанные с этим. Такое мнение бизнесмен и филантроп высказал в интервью Reuters, которое вышло 5 апреля.

22 марта было обнародовано обращение ученых и бизнесменов, которые призвали приостановить исследования ИИ минимум на полгода (обращение подписали уже более 10,1 тыс. человек, в том числе американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, американский бизнесмен, соучредитель соцсети Pinterest Эван Шарп, американский программист, соучредитель Apple Стив Возняк, генеральный директор фотоагентства Getty Images Крейг Питерс, израильский историк Юваль Ной Харари).

По мнению Гейтса, лучше сосредоточиться на том, как лучшим образом использовать разработки в области ИИ, он считает очевидным, что в этих технологиях есть "огромные преимущества".

Сейчас, как считает Гейтс, нужно "определить проблемные области". Говоря о паузе в разработках, он отметил, что детали такой остановки нужно обеспечить. Гейтс "не очень понимает, кто может остановиться, и согласится ли каждая страна в мире остановиться", и почему это нужно делать. 

Контекст:

Осенью 2022 года компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft, запустила чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT и, как отмечала Financial Times, привлекла к нему "внимание всего мира". На территории Украины (за исключением оккупированной РФ) он доступен с февраля. 

Выход ChatGPT спровоцировал спешку у других технологических гигантов, в частности свой чат-бот запустили Google и лидер среди китайских поисковиков Baidu. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Microsoft, наука, Билл Гейтс, технологии, искусственный интеллект
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