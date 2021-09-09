"Михаэль изменился, но он с нами". Жена Шумахера рассказала о здоровье легендарного гонщика

Супруга Шумахера рассказала, что сейчас родные семикратного чемпиона мира "Формулы-1" "пытаются продолжать жить как семья".
Близкие Шумахера не разглашают информацию о состоянии его здоровья по его желанию.
"Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем Михаэля", – отметила Коринна Шумахер. Она добавила, что все скучают по ее мужу, и добавила: "Однако Михаэль здесь, он изменился, но он с нами", пишет "The Guardian".
По словам супруги гонщика, родные сейчас делают все, чтобы ему было комфортно и стало лучше.
В фильме снялись близкие Шумахера – кроме Коринны, это сын гонщика Мик и дочь Джина-Мария, а также действующие гонщики "Формулы-1", в том числе Себастьян Феттель.
Выход фильма о Шумахере запланирован на стриминговой платформе Netflix 15 сентября. Трейлер вышел 25 августа.
Шумахер в декабре 2013 года упал, катаясь на горных лыжах, и получил травму головы, после чего находился в коме. Он пришел в себя 16 июня 2014-го.
В сентябре 2015 года его выписали из больницы в Лозанне, и с тех пор он проходит курс реабилитации дома.
16 декабря 2018 года британский таблоид Daily Mail сообщил, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппаратах жизнеобеспечения.