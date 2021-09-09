"Михаэль изменился, но он с нами". Жена Шумахера рассказала о здоровье легендарного гонщика

Коринна Шумахер снялась в документальном фильме Netflix о ее муже Фото: ЕРА (архив)

Супруга Шумахера рассказала, что сейчас родные семикратного чемпиона мира "Формулы-1" "пытаются продолжать жить как семья".

Близкие Шумахера не разглашают информацию о состоянии его здоровья по его желанию.

"Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем Михаэля", – отметила Коринна Шумахер. Она добавила, что все скучают по ее мужу, и добавила: "Однако Михаэль здесь, он изменился, но он с нами", пишет "The Guardian".

По словам супруги гонщика, родные сейчас делают все, чтобы ему было комфортно и стало лучше.

В фильме снялись близкие Шумахера – кроме Коринны, это сын гонщика Мик и дочь Джина-Мария, а также действующие гонщики "Формулы-1", в том числе Себастьян Феттель.

Выход фильма о Шумахере запланирован на стриминговой платформе Netflix 15 сентября. Трейлер вышел 25 августа.