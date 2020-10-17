Главы МИД уже двух европейских стран заразились коронавирусом после участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС

Глава министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 16 октября получил положительный результат теста на коронавирус. Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая сидела рядом с ним на завтраке во время встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, сообщила об инфицировании сегодня.

Вильмес предполагает, что заразилась в семейном кругу Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила 17 октября в Twitter, что получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

"Заражение, вероятно, произошло в кругу моей семьи, учитывая меры предосторожности, принятые вне моего дома", – отметила министр.

Le résultat de mon test Covid est positif. Une contamination probablement survenue au sein de mon cercle familial vu les précautions prises en dehors de mon foyer. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 17, 2020

Вильмес 12 октября принимала участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Накануне об инфицировании сообщил другой участник мероприятия – глава МИД Австрии Александр Шалленберг. У него болезнь проходит бессимптомно.

Reuters, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства Австрии, пишет, что Шалленберг и Вильмес сидели рядом во время группового завтрака в рамках встречи глав МИД Евросоюза.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к 17 октября COVID-19 заболело 39,5 млн человек, 1,106 млн человек умерли, 27,15 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.