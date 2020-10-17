Главы МИД уже двух европейских стран заразились коронавирусом после участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила 17 октября в Twitter, что получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
"Заражение, вероятно, произошло в кругу моей семьи, учитывая меры предосторожности, принятые вне моего дома", – отметила министр.
Le résultat de mon test Covid est positif. Une contamination probablement survenue au sein de mon cercle familial vu les précautions prises en dehors de mon foyer.— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 17, 2020
Вильмес 12 октября принимала участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Накануне об инфицировании сообщил другой участник мероприятия – глава МИД Австрии Александр Шалленберг. У него болезнь проходит бессимптомно.
Reuters, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства Австрии, пишет, что Шалленберг и Вильмес сидели рядом во время группового завтрака в рамках встречи глав МИД Евросоюза.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире к 17 октября COVID-19 заболело 39,5 млн человек, 1,106 млн человек умерли, 27,15 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.