Госдуме предложили блокировать сайты, которые "допускают дискриминацию" по отношению к российским СМИ

Российские парламентарии предложили санкции против сайтов за дискриминацию материалов российских СМИ. Законопроект об этом был внесен в Госдуму.

На рассмотрение Госдумы РФ внесли законопроект, который предлагает вводить санкции против информационных ресурсов, "допускающих дискриминацию" в отношении российских СМИ. Документ опубликован на сайте российского парламента.

"Генеральный прокурор по согласованию с министерством иностранных дел России может присвоить статус статус [владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ] владельцу информресурса, допускающего, в том числе, дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан", – говорится в пояснительной записке.

Роскомнадзор в таком случае может полностью или частично ограниченить доступа к таким сайтам. За невыполнение требования о блокировке предусмотрен штраф.

Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Антон Горелкин и член Совета Федерации Алексей Пушков.

В пояснительной записке также говорится, что разработка законопроекта обсусловлена "многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов", в том числе зарегистрированных за пределами России.

"С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных Интернет-площадок Twitter, Facebook и Youtube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, "РИА Новости", "Крым 24". Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации", – говорится в документе.

Законопроект подан после инцидента с YouTube-каналом "Соловьев LIVE" российского пропагандиста Владимира Соловьева, который не попадал в тренды YouTube.

В Роскомнадзоре потребовали от YouTube привести правила площадки "в соответствие с действующим законодательством РФ" и возобновить попадание видеоматериалов Соловьева в раздел.