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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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Интервью Тихановской Невзорову стало разговором представителя колонии с лидером мнений из метрополии

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Глянул интервью Тихановской у Невзорова.

Мда… Светлана Тихановская умеет учиться и слушать, когда надо общаться с людьми не из "ее зоны комфорта". В общении с лидерами западных стран в ее словах узнаются тезисы советников.

Но вот попала в "свою" зону – с комфортным, с точки зрения национальности, собеседником. И понеслось. Невзоров изо всех сил пытался подходить с точки зрения уважения к белорусскому народу, намекал на историю Великого княжества литовского и так далее.

И все равно упирался в слова "вы такие большие смотрите на нас маленьких...".

Это не жизненная позиция – это мировоззрение. Византийщина в ее классическом варианте. Разговор представителя колонии с лидером мнений из метрополии.

Чтобы понять, что тут не так, советую той же Тихановской попробовать тезис про больших и маленьких применить, например, в отношениях Эстонии и Финляндии, Литвы и Польши, Польши и Германии.

Пусть попробует, например, сказать: "Немцы такие большие и смотрят на маленьких поляков"... Или "литовцы такие маленькие на фоне больших поляков".

С вероятностью 99% в ответ прилетит жесточайший моральный пендель от СМИ, общества и политиков. Но это будет полезно, потому что покажет, что такое разница в позиционировании своей нации, своего государства.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Александр Невзоров, Беларусь, Игорь Тышкевич, Светлана Тихановская
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