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"Хезболла" вывозила в Европу аммиачную селитру для подготовки терактов – чиновник Госдепа США

Как утверждает координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлз, ливанская группировка "Хезболла" транспортирует в Европу аммиачную селитру под видом лекарства в аптечках. Чиновник не привел доказательств перевозки. Взрыв аммиачной селитры на складе в порту Бейрута в августе привел к массовой гибели людей и разрушениям.

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Аммиачная селитра стала причиной взрыва в бейрутском порту
Аммиачная селитра стала причиной взрыва в бейрутском порту
Фото: ЕРА

Ливанское радикальное движение "Хезболла" с 2012 года переправляет в Европу нитрат аммония (аммиачную селитру), это вещество можно использовать для изготовления взрывчатых веществ и проведения терактов. Об этом 17 сентября во время онлайн-форума, организованного Американским еврейским комитетом, заявил координатор Государственного департамента США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлз, сообщает Associated Press.

Он утверждает, что боевики "Хезболлы" хранят нитрат аммония во Франции, Греции, Италии, Испании, Швейцарии и других странах. Перевозка химикатов осуществлялась под видом холодных компрессов в аптечках первой помощи, сказал Сэйлз.

По его мнению, "Хезболла" готовится проводить крупные террористические атаки в Европе.

Он не привел никаких доказательств такой транспортировки.

Нитрат аммония обычно используется в качестве удобрения. При этом он опасен при хранении, что подтвердил инцидент в столице Ливана Бейруте. Жертвами взрыва, который произошел в бейрутском порту 4 августа, стали более 200 человек, значительная часть города была разрушена. Как полагает следствие, к детонации на складе аммиачной селитры привел пожар, вызванный сварочными работами.

"Хезболла" – проиранская радикальная военизированная группировка, выступающая за создание в Ливане исламского государства. В США она признана террористической.

Теги: Ливан, терроризм, Госдепартамент США, Европа, Хезболла, перевозки, взрыв в порту Бейрута
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