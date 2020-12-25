Ходорковский: Думаю, изначально меня посадили из-за политики, а потом попутно решили отнять ЮКОС

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что изначально его хотели посадить в тюрьму по политическим мотивам.

"У меня до сегодняшнего дня стоит вопрос [посадили меня из-за политики или чтобы отнять ЮКОС]. Я думаю, что все-таки изначально посадили из-за политики, а потом попутно увидели такую замечательную возможность и не смогли удержаться", – отметил Ходорковский.

Он считает, что российские власти хотели сделать его тюремное заключение "назиданием всем остальным".

По его мнению, к банкротству ЮКОСа причастен председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин.

"На втором этапе, без всякого сомнения, главную роль играл Сечин. Но это произошло приблизительно спустя полгода после моего ареста. Изначально это был, несомненно, сам [президент РФ Владимир] Путин и те люди, с которыми он об этом разговаривал. Я знаю целый ряд людей, которые говорили Путину о том, что им было бы легче, если бы меня не было", – резюмировал Ходорковский.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

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