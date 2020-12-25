Ходорковский: Сорос сказал Березовскому: "Вы нормально погуляли по буфету. Валите, пока не поздно. Вам сейчас писец"

На выборах президента РФ в 1996 году Березовский (на фото) помогал Ельцину Фото: ЕРА

Перед выборами президента России 1996 года, когда все считали, что главой Кремля станет коммунист Геннадий Зюганов, американский бизнесмен и меценат Джордж Сорос рекомендовал российскому бизнесмену Борису Березовскому "валить".

Об этом российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский сообщил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы приехали [на экономический форум] в Давос в 1996 году, и западные товарищи, включая господина Сороса, сказали... Я лично слышал. Сорос разговаривал с Березовским. Там же все маленькое, и я сидел в том же ресторанчике. Он говорил: "Вы нормально погуляли по буфету. Теперь валите, пока не поздно. Вам сейчас писец". Вот", – сказал Ходорковский.

По словам бизнесмена, Зюганов тогда тоже был в Давосе и жил с ним в одной гостинице.

"Мы с Зюгановым как раз выпивали, и он мне говорит: "Михаил Борисович, мы вас так уважаем... Мы вас обязательно оставим генеральным директором предприятия. Вы такой промышленник..." Я иду и говорю: "Ребята, надо что-то делать". И мы предложили найти компромисс, чтобы [первый президент РФ Борис] Ельцин остался президентом, а большие полномочия были переданы премьер-министру. И премьер-министром стал Зюганов", – объяснил Ходорковский.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

На выборах президента России, которые прошли в 1996 году, победил Ельцин. За него во втором туре проголосовало 53,82% избирателей, за Зюганова – 40,31%.

Березовский поддерживал избирательную кампанию Ельцина. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента России Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.