Ходорковский: Мы говорили Путину и команде: "Заберите 50% "Газпрома" себе. Это в районе 14 млрд. Мы вам дадим кредиты на это. "Газпром" будет стоить 300 млрд"

Пришедшему к власти в РФ Владимиру Путину предлагали "забрать" половину стоимости государственной компании "Газпром". Об этом российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский сообщил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это не напрямую Путину – это все-таки было через его администрацию и через правительство. Говорили: "Ребята, инсайд-трейдинг у нас еще ненаказуем". В тот момент он действительно был ненаказуем. "У вас есть 50% "Газпрома". Заберите эти 50% "Газпрома" себе". Они стоили, по-моему, в районе 14 млрд. "Мы вам дадим кредиты на это без вопросов. Да вы и сами найдете. Заберите. А дальше убейте коррупцию и введите нормальную систему государственных институтов", – сказал Ходорковский.

Он отметил, что, "во-первых, речь шла, конечно, об арбитражных судах".

"Важно, что я не ошибся в тот момент: "Газпром" будет стоить 300 млрд. Ваша доля будет стоить 150 млрд. Вы между собой поделите 140 млрд. Вам больше не надо. Это абсолютно легальные деньги"... Не поверили, я думаю. Это не их масштаб", – объяснил бизнесмен.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.