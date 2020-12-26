Ходорковский: Путин сказал обо мне: "Восемь лет пускай баланду похлебает". Получилось 10

Бывший владелец ЮКОСа, российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что президент России Владимир Путин прагматичен и в определенном смысле сентиментален.
О таких качествах главы России бизнесмен сказал после того, как вспомнил о помиловании в 2013 году.
"Он же мне изначально (не мне, а другому человеку, который мне передал) (Путин) сказал (обо мне): "Восемь лет пускай баланду похлебает". Получилось 10. […] возникла прагматичная ситуация с Олимпиадой, когда он хотел наладить отношения с Западом. И освободил же он не только меня, но и Pussy Riot. Это тоже аргумент. Ну, и наконец, сентиментальность, конечно", – рассказал он.
Путин понимал, что если бы оппозиционер вышел по сроку, то не застал бы живой свою мать, сообщил Ходорковский.
"Он меня отпускает к маме, а маму в это время отпускают из больницы. И она в последний раз возвращается в Москву. Так меня к ней не отпускают… Меня под конвоем доставляют до борта немецкого самолета и отправляют в Берлин, где она до этого была в больнице. И мама прилетает в Берлин ко мне уже из Москвы и остается там. Она еще один раз вырывалась на несколько дней в Москву", – вспомнил бизнесмен.
Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью
В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.
В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).
В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.