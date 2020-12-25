Ходорковский: В колонии меня встретили с собаками. Прогнали сквозь строй. Чисто гестаповцы

Ходорковский: У нас люди-то хорошие. Просто их загоняют в ситуацию, когда они вынуждены играть по дерьмовым правилам Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что, когда он прибыл в колонию, его встретили с собаками и прогнали сквозь строй.

"Я до 27 жил при Советском Союзе. До 1999 года каждая копейка шла в дело. Каждая копейка. В 2000 году немножко стало полегче, а в 2003-м меня уже посадили. Так что ни роскошной яхты, ни прочих радостей я вкусить не успел... Дворцов не было. Так что с бытовой точки зрения тюрьма не была проблемой", – сказал бизнесмен.

Он отметил, что часть сотрудников колонии были нормальными людьми.

"Ну, [встретили] с собаками. Все как надо. Прогнали сквозь строй. Чисто гестаповцы. Во всяком случае они разыгрывали из себя гестаповцев, а так – часть из них нормальные мужики… У нас люди-то хорошие. Просто их загоняют в ситуацию, когда они вынуждены играть по дерьмовым правилам. А люди-то хорошие. И если они могут помочь, они стараются помочь", – утверждает Ходорковский.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

ВИДЕО