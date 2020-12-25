Ходорковский: Путин считает, что деньги играют главную роль в жизни, что за деньги можно все

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, деньги играют главную роль в жизни.

На вопрос, почему из всех "крупных предпринимателей" в тюрьме оказался только он, Ходорковский ответил, что "настоящих буйных мало".

"Путин выбивал не самого богатого. Хотя для него на тот момент – я уж не знаю, как сейчас, – деньги имели огромное значение… Я не знаю, любит ли он деньги, как Скрудж Макдак. Но он, без всякого сомнения, считал на тот момент и, по-моему, считает до сегодняшнего дня, что деньги играют главную роль в человеческой жизни, что за деньги можно все. Я так не считаю", – подчеркнул Ходорковский.

Он отметил, что после его ареста другие "крупные предприниматели" стали более боязливы и послушны в диалоге с Кремлем.

"Без всякого сомнения. В тот момент, когда я выходил к Путину с разговором о коррупции на том замечательном совещании, я же выходил не только от своего имени, а от имени всего российского Союза промышленников и предпринимателей. Хотя [российский миллиардер Александр] Мамут – надо отдать должное его предвидению – испугался выступать. С этим докладом изначально он планировался. Но тем не менее все были готовы к тому, чтобы сделать такое предложение власти. После этого уже никто таких предложений не делал – просто носили деньги", – заявил Ходорковский.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

Глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в 2017 году заявлял, что считает Путина самым богатым человеком в мире и оценивает его состояние в $200 млрд.

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

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