Ходорковский: С какого беса мне встречаться с Абрамовичем?

Ходорковский: Я не знаю, есть у Абрамовича желание встретиться или нет. Он же мне не друг Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, оппозиционный политик Михаил Ходорковский в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что не общается в Лондоне с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Ходорковский отметил, что не встречался с Абрамовичем.

"Я ж не знаю, есть у него желание [встретиться] или нет… Он же мне не друг. Ну а с какого беса мне с ним встречаться? Я раза три пересекался с [бизнесменом Михаилом] Фридманом. Ну и о чем нам особо разговаривать?" – сказал политик.

На вопрос, причастен ли Абрамович к разгрому ЮКОСа, Ходорковский ответил: "У меня с Леонидом Борисовичем [Невзлиным], моим другом и партнером, на эту тему разные точки зрения. Я считаю, что Абрамович просто решил не связываться. А он считает, что это была его игра".

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.