Ходорковский: С какого беса мне встречаться с Абрамовичем?

Российский бизнесмен, оппозиционный политик Михаил Ходорковский в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что не общается в Лондоне с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
Ходорковский отметил, что не встречался с Абрамовичем.
"Я ж не знаю, есть у него желание [встретиться] или нет… Он же мне не друг. Ну а с какого беса мне с ним встречаться? Я раза три пересекался с [бизнесменом Михаилом] Фридманом. Ну и о чем нам особо разговаривать?" – сказал политик.
На вопрос, причастен ли Абрамович к разгрому ЮКОСа, Ходорковский ответил: "У меня с Леонидом Борисовичем [Невзлиным], моим другом и партнером, на эту тему разные точки зрения. Я считаю, что Абрамович просто решил не связываться. А он считает, что это была его игра".
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Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.
В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.
В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).
В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.
Абрамович – один из самых богатых россиян. Журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя в $11,3 млрд. Он занимает 10-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России".