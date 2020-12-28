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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ходорковский о том, что Россия должна выплатить $52 млрд ЮКОСу: Зачем мне эти деньги?

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что денег ему хватает и без сумм, которые суд в Гааге постановил вернуть экс-владельцам ЮКОСа.

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Ходорковский: 90% трачу не на себя
Ходорковский: 90% трачу не на себя
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил, что ему не нужны $50 млрд, которые суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС.

"Европейский суд по правам человека постановил выплатить еще $2 млрд. Но ни те ни другие деньги, естественно, не заплачены. И, собственно говоря, зачем мне эти деньги? Мне на все хватает. Я и так 90% того, что зарабатываю, трачу не на себя", – сказал Ходорковский.

По словам бизнесмена, решение Гаагского суда было для него "предельно важно".

"Это единственный суд, который рассматривал дело ЮКОСа по существу. То есть он рассматривал, было ли налоговое правонарушение, было ли оно преступлением, было ли хищение… И на все эти вопросы они дали однозначный ответ", – объяснил сам экс-акционер компании.

Ходорковский рассказал, что тратит деньги на благотворительные проекты и на несколько медийных.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем ЮКОСа. В 2004 году, по оценкам российского Forbesс состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Михаил Ходорковский, Гаага, ЮКОС, деньги, суд
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