Конституционный суд России разрешил правительству не платить бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд

Постановление о разъяснении закона "О международных договорах России" Конституционный суд вынес 24 декабря в закрытом режиме без публичных слушаний, пишет ВВС.

Конституционный суд (КС) России 24 декабря принял постановление, по которому российские власти, несмотря на решение международного арбитража в Гааге, могут не платить бывшим акционерам компании ЮКОС $57 млрд. На соответствующие документы обратила внимание "Русская служба ВВС".

Разрешение не платить средства бывшим акционерам ЮКОСа следует из разъяснения постановления КС от 2012 года под №8-П по проверке федерального закона "О международных договорах". Тогда суд разрешил властям России временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения.

Арбитраж в Гааге тогда установил, что РФ в начале 2000-х годов "совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами", одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа – Михаила Ходорковского, пишет "Новая газета".

Российское правительство после этого решения заявило, что акционеры компании не имели права судиться в голландской юрисдикции, поскольку Россия не ратифицировала договор к Энергетической хартии, защищающий иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор постсоветских стран.

Речь в постановлении шла о споре насчет договора по Таможенному союзу, но решение КС распространялось и на договор к Энергетической хартии. По последнему договору международный арбитраж в Гааге в 2014 году взыскал с России по искам экс-акционеров ЮКОСа $50 млрд. Сумма долга сейчас превышает $57 млрд, отмечает ВВС.

Разъяснение закона "О международных договорах РФ" по ходатайству российского правительства КС опубликовал 25 декабря. Его вынесли 24 декабря в закрытом режиме без публичных слушаний.

Конституционный суд РФ 19 января 2017 года разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд компенсации по решению арбитража.

Апелляционный суд Амстердама 9 мая 2017 года вынес решение, что власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства нефтяной компании в марте 2006 года.

18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража, которое обязывало Россию выплатить экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС $50 млрд. За время тяжбы из-за начисления процентов сумма выросла до $57 млрд.

По информации минюста РФ, решение суда обжаловали в мае 2020 года, а в октябре, по данным "РИА Новости", Россия попросила приостановить исполнение решения.

Верховный суд Нидерландов 4 декабря отклонил ходатайство России о приостановлении исполнения решений по искам бывших акционеров компании, которым должны выплатить $50 млрд.