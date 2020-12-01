Хорватия изменила правила въезда для украинцев

Штаб гражданской защиты Хорватии принял решение с 1-го по 15 декабря ввести запрет на въезд иностранцев в Хорватию, за исключением некоторых категорий граждан.

Хорватия 30 ноября приняла решение об изменении правил пересечения границы для иностранцев, в том числе украинских граждан. Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии на странице в Facebook.

Решение штаба гражданской защиты Хорватии вступит в силу 1 декабря и будет действовать до 15 декабря 2020 года.

В посольстве отметили, что запрет на въезд в Хорватию не будет распространяться на украинцев с действительным видом на жительство в странах ЕС, прибывающих непосредственно из стран ЕС, входящих в "зеленый" список.

В Хорватию также смогут попасть украинцы с видом на жительство, путешествующие транзитом. Однако они должны будут доказать, что не задерживались в других странах ЕС, через которые также двигались транзитом.

Другим украинцам, которые будут направляться в Хорватию из стран ЕС, позволят въезд только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия на границу, или при условии самоизоляции до сдачи ПЦР-теста на территории Хорватии.

Также правительство Хорватии определило перечень украинцев, которые постоянно проживают в Украине, но имеют право въезжать в страну на исключительных основаниях:

медики, исследователи и работники по уходу за пожилыми людьми при условии отрицательного ПЦР-теста;

пограничники;

работники транспортной отрасли;

дипломаты, военные, правоохранители, работники гуманитарной сферы или лица гражданской защиты при исполнении обязанностей, сотрудники международных организаций;

лица, путешествующие транзитом, при условии выезда из страны в течение 12 часов;

ученики или студенты учебных заведений;

моряки при условии отрицательного ПЦР-теста;

лица, имеющие неотложные личные/семейные причины, деловые причины или другие экономические интересы при условии отрицательного ПЦР-теста.

27 ноября Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Согласно ему, Хорватия находилась в "красной" зоне.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 30 ноября COVID-19 заболело более 63 млн человек. Умерло от этой болезни 1,46 млн человек, а выздоровело 40,3 млн.

В Хорватии с начала вспышки пандемии зафиксировали более 148 тыс. случаев инфицирования, умерло 1786 человек.