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IKEA заявила, что не нашла доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины

В июне британская неправительственная организация Earthsight заявила, что для производства мебели шведская компания IKEA использует незаконно заготовленный бук из Украинских Карпат. После аудита IKEA заявила, что не нашла в своих цепочках поставок незаконно заготовленную древесину.

IKEA после расследования Earthsight провела аудит
IKEA после расследования Earthsight провела аудит
Фото: EPA

Шведская компания IKEA после независимого аудита в связи с обвинениями британской неправительственной организации Earthsight исключила вероятность попадания незаконно заготовленной древесины из Украины в свою цепочку поставок. Об этом говорится в заявлении IKEA, сообщило 2 октября агентство "Интерфакс-Украина".

"Результаты расследования третьей стороны при содействии Legallis LLC, в рамках которого проводились посещения лесных участков, а также нашего внутреннего расследования командой специалистов по снабжению древесины и вопросам лесного хозяйства не выявили каких-либо признаков того, что незаконно заготовленная древесина попала в нашу цепочку поставок", – говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что расследования Earthsight указали на сложную интерпретацию закона о санитарных рубках в течение сезона тишины.

"Мы поддерживаем действия FSC (Лесного попечительского совета) по решению этой проблемы и рассмотрению вопроса противоречивого законодательства для дальнейшего совершенствования ответственного ведения лесного хозяйства в Украине и за ее пределами. Это также подтверждает, почему мы считаем, что на сегодня FSC является надежной глобальной лесной сертификацией из всех пока действующих на рынке", – добавили в IKEA.

В заявлении говорится, что компания стремится использовать свои глобальные возможности, чтобы способствовать положительным изменениям в этой сфере.

"Мы верим, что благодаря своему присутствию можем вносить вклад в ответственное ведение лесного хозяйства для укрепления биоразнообразия, обеспечение эффективного производства и поддержки местных общин. Чтобы этого достичь, компания продолжает инвестировать в компетентность сотрудников. Сегодня глобальная команда IKEA состоит из около 40 специалистов по снабжению древесины и лесному хозяйству. Она работает над обеспечением ответственной лесозаготовки и над тем, чтобы IКЕА, со своей стороны, способствовала развитию ответственного ведения лесного хозяйства", – подчеркнули в компании.

В июне 2020 Earthsight обнародовала расследование, в котором говорилось, что IKEA продает стулья, которые изготавливают из незаконно вырубленного в Украинских Карпатах бука. Активисты заявили, что крупнейшим украинским поставщиком IKEA является ООО "ВГСМ".

"Мы нашли доказательства того, что [Великобычковское] лесоохотничье хозяйство не провело обязательную оценку воздействия на окружающую среду перед началом лесозаготовки на нескольких участках, а также выдало разрешения на рубку здоровых деревьев под предлогом того, что они больны,  это распространенный в Украине обман, который позволяет проводить лесозаготовку в значительно больших объемах", – сказано в расследовании.

В IKEA заявили, что начали независимый аудит украинских поставщиков. 

Директор ООО "ВГСМ" Ирина Мацепура в комментарии "Укринформу" 24 июня заявила, что в расследовании много неточной и недостоверной информации и что оно базируется на непроверенных слухах. Например, как отметила Мацепура, в понимании европейского законодательства незаконные рубки  "это любые рубки с ошибками" (как, например, в сезон тишины, о чем говорится в расследовании), но, по украинскому законодательству, нелегальной считается рубка без лесорубочного билета, при этом за рубку в сезон тишины в Украине предусмотрено административное взыскание в размере 800 грн.

IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах. Открытие первого магазина IKEA в Украине было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. Компания в мае запустила в Украине онлайн-магазин, но практически сразу приостановила прием заявок, поскольку не смогла справиться с большим спросом.

Как сообщает Reutersв 2019 году для производства мебели IKEA использовала около 21 млн м³ леса-кругляка, это почти 1% мирового объема. В компании сообщили, что поставки леса из Украины составляют 1% от общего объема древесины, которую она перерабатывает.

Теги: Карпаты, аудит, IKEA, деревья
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